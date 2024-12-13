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«Ми навіть не мріяли про такий подарунок» — новосанжарській лікарні передали сучасний реанімобіль

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 172 Коментарів: 1

Реанімобіль придбав новосанжарський музикант, який 25 років живе у Нідерландах

Вчора 12 грудня Новосанжарській центральній лікарні було передано сучасний, оснащений реанімобіль. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Новосанжарської громади.

Авто було придбане благодійним фондом «Music for Ukraine», заснованим новосанжарцем Олегом Лисенком, який вже кілька десятиліть мешкає в Нідерландах.

Реанімобіль вручив громаді брат Олега Лисенко, пан Олександр, який займається волонтерством. Він розповів, що такого класу автомобілі можуть дозволити собі лише дві країни, одна з яких Нідерланди, оскільки він досить вартісний і добре оснащений сучасним реанімаційним обладнанням. Також в автомобілі багато необхідних ліків, придбаних додатково.

Подарований автомобіль не новий, тому дешевший, але він у відмінному стані й до продажу використовувався в Амстердамі.

Виконуюча обов’язки головного лікаря Ольга Гиря не стримувала емоцій, адже, за її словами, лікарня не могла навіть мріяти про таке авто, а зараз стануть можливими транспортування тяжко хворих до лікарняних закладів з наданням їм в дорозі необхідної медичної допомоги.

Ольга Василівна щиро подякувала пану Олександру та пану Олегу в його особі за такий неоціненний подарунок і вручила йому подяки, які Олег Лисенко зможе розмістити у своєму фонді.

Селищний голова Геннадій Супрун також подякував Олегу та Олександру Лисенкам за такий необхідний нашій громаді реанімобіль і за неоціненну допомогу Україні у боротьбі з ворогом.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: реанімобіль Новосанжарська лікарня волонтери допомога
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Коментарі: 1

1 200
Andron777:
Сьогодні, 13:48

Це на фото ті шо в 2019-му чи 2020-му блокували автобуси з туристами, яких з Китаю евакуювали? Ми все пам'ятаємо...


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