У Кременчуці в останню путь провели полеглого військовослужбовця, молодшого лейтенанта Володимира Литвинова

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 338

Сьогодні, 13 грудня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником, молодшим лейтенантом Володимиром Литвиновим. Народився чоловік 15 жовтня 1989 року. Родом чоловік зі східної частини України, навчався у Миколаєві, потім служив на Харківщині.

Провести оборонця в останню путь зібралися небагато людей. Знайомих у Володимира у Кременчуці практично не було, тут тимчасово проживають його рідні.

Як повідомив військовослужбовець із позивним «Лиман», на військову службу Володимира призвали у липні 2024 року. Працював у Національній поліції України у Харкові.

— Служив на посаді заступника командира роти з психологічної підтримки персоналу. Загинув 2 грудня 2024 року під час виконання по захисту України поблизу села Новий Комар на Донеччині, — додав «Лиман».

У полеглого захисника лишилися батьки, дружина та дві доньки.

Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Володимира Литвинова на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.