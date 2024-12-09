Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Віктора Доценка

Працівники відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції встановлюють місцеперебування 60-річного Віктора Доценка. За повідомленням рідних, чоловік не виходить на зв’язок та його місце перебування їм не відоме.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, очі карі.
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