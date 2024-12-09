Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклого Віктора Доценка

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 257

Чоловік не виходить на зв'язок та його місце перебування рідним не відоме

Працівники відділення № 1 Кременчуцького райуправління поліції встановлюють місцеперебування 60-річного Віктора Доценка. За повідомленням рідних, чоловік не виходить на зв’язок та його місце перебування їм не відоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке, очі карі.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо негайно повідомити за телефонами: 098-18-99-944, 099-31- 49- 659, 098-73-92-630, 102 або іншим зручним для вас способом, — закликають в поліції.