Міський голова Горішніх Плавнів звітував про досягнення і здобутки громади за поточний рік

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Виступ мера Дмитра Бикова став ключовою темою засідання міської ради 12 листопада. Міський голова розповів про підтримку Збройних сил України, виконання місцевого бюджету, розкрив деталі підготовки до зимового періоду. Дмитро Биков акцентував на реалізації заходів і проєктів з енергозбереження, на технічному переоснащенні комунальних підприємств та благоустрої міських територій. Також розповів про будівництво нового житла, підтримку соціально незахищених верств населення, роботу з ВПО.

Дмитро Биков представив звіт про виконану за рік роботу під час 49-ї сесії міської ради восьмого скликання. На початку виступу міський голова зазначив, що у зв’язку з війною в країні частина інформації щодо діяльності Горішньоплавнівської міської ради не може бути оприлюднена. Як наголосив мер, попри те, що з міського бюджету внаслідок передачі коштів від податку на доходи фізосіб на державний рівень було вилучено близько 300 млн грн, громада продовжує підтримку військових у пріоритетному порядку. Станом на 1 листопада 2024 року з бюджету Горішніх Плавнів на потреби Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Управління Служби безпеки України було виділено 12,3 млн грн.

Відповідно до наданої у звіті інформації, 96% від загального обсягу реалізації промислової продукції громади забезпечують підприємства Ferrexpo. У порівнянні з довоєнним періодом у територіальній громаді спостерігається значний спад обсягів реалізованої продукції та прямих інвестицій (зменшення майже на 50%). Компанія Ferrexpo є найбільшим платником податків до бюджету Горішньоплавнівської громади (62% надходжень від основних видів податків).

Також важливими платниками податків є підприємства малого й середнього бізнесу: ТОВ «Феррострой», НВП «Фероліт», підприємства «Цеппелін Україна», «Ферротранс», «Полтава-Автокомплект», «Кисень», «МАГ», торговельна мережа «АТБ-Маркет» та цілий ряд юридичних і фізичних осіб-підприємців, які провадять діяльність у галузі трикотажного виробництва. Станом на 1 листопада 2024 року кількість працюючих підприємців малого бізнесу в громаді складає 2640 осіб. За дев’ять місяців у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження податків до бюджету Горішньоплавнівської громади від бізнесу зросли на 37%.

Підготовка до зими

У 2024 році придбано вісім «теплових гармат» (пристрої для подачі гарячого повітря) непрямого нагріву потужністю 20 кВт і три потужністю 33 кВт для забезпечення комфортної температури в укриттях міста. Закуплено 25 генераторів на 11,6 млн грн. Резервним електропостачанням забезпечено об’єкти критичної інфраструктури, приміщення захисних споруд, комунальні підприємства, заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту. До кінця листопада планується отримати ще сім генераторів вартістю 3,2 млн грн для закладів освіти.

За кошти міського бюджету та за рахунок залучення кредитних ресурсів впроваджується проєкт із встановлення на центральній міській котельні газопоршневої когенераційної установки електричною потужністю 1 МВт. Це має забезпечити автономну роботу котельні в разі повної відсутності електропостачання. Доставка обладнання очікується в листопаді 2024 року. Здійснено підготовчі роботи. Зокрема, облаштовано фундаменти під когенераційну й газорегулюючу установки, під опори для газопроводів і теплової мережі та під мережевий насос. Виконано підключення до діючих мереж газо- і теплопостачання, встановлено запірну арматуру, прокладаються мережі електропостачання. Загальна вартість робіт сягає 80 млн грн. Енергозбереження По просп. Героїв Дніпра замінено старі магістральні трубопроводи мереж опалення діаметром 500 мм протяжністю 435 м. Також виконана заміна трубопроводів мережі гарячого водопостачання на нові сучасні сталеві та поліетиленові попередньоізольовані протяжністю 657 м у двотрубному вимірі діаметром від 63 мм до 140 мм. Термін їхньої експлуатації сягає 50 років.

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ) розпочало роботу щодо реалізації проєкту зі встановлення за кошти місцевого бюджету сонячних панелей на дільницях водопідйомів № 1 и № 2. Мета цих заходів — скорочення витрат, зменшення залежності від постачальника електроенергії шляхом її автономної генерації. Виконана заміна люмінесцентних світильників на світлодіодні у школах громади, ЦДтаЮТ, дитячих садках «Горобинка», «Попелюшка», «Чебурашка», «Дзвіночок», «Росинка», «Дюймовочка», «Казка», «Золота рибка». Аналогічні роботи проведені в Інклюзивно-ресурсному центрі, ДЮСШ № 3, Центрі ПМСД, міській лікарні, дитячій музичній школі, Палаці культури і творчості. Сумарно замінено 1241 люмінесцентний світильник на загальну суму 484 тис. грн. Економічний ефект від цього сягає 280 тис. грн, термін окупності — 1,7 року. Замінено 70 старих радіаторів опалення на сучасні сталеві та біметалеві у школах № 2, № 3, № 5, № 6, ДЮСШ № 3, ТЦСО «Калина» (505 тис. грн).

Триває робота із впровадження спільного з НЕФКО проєкту реконструкції центральної опалювальної котельні зі встановленням біопаливного котла потужністю 7 МВт та будівництвом паливного складу. Готовність об'єкта — 90%. Встановлено котел, насипний склад палива, електрофільтр, теплообмінники, циркуляційні насоси, каркас, фундамент будівлі. Змонтовано каркас і внутрішні перегородки в будівлі, облаштовано підлогу, прокладаються електричні мережі. Загальна вартість проєкту становить 3,8 млн євро. Із них 1,7 млн євро — безповоротні грантові кошти фонду E5P. На котельні мікрорайону Золотнишине замінили чотири застарілі водогрійні котли на сучасні конденсаційні потужністю по 100 кВт кожний. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 3,3 млн грн. У співпраці з НЕФКО впроваджується третя черга проєкту технічного переоснащення об’єктів водопостачання з підвищенням їх енергоефективності. Виконано заміну насосного обладнання, засувок з електроприводом, підключення насосів до шаф керування з частотним перетворювачем та автоматизацією технологічних процесів на водопровідних насосних станціях водопідйомів № 2 та № 3. Здійснюється заміна електричного обладнання (трансформаторів, світлотехнічного обладнання тощо) на розподільчій станції. Загальна вартість проєкту становить 1,2 млн євро.

Із них 659 тис. євро — безповоротні грантові кошти від НЕФКО, 499 тис. євро — кошти бюджету громади. У 2024 році на реалізацію проєкту від НЕФКО отримано 243 тис. євро безповоротних грантових коштів.

Замінено централізовані мережі водопостачання й водовідведення протяжністю 646 м (535 тис. грн). Встановлено нову розподільчу гребінку й запірну арматуру на КНС № 9 (271 тис. грн), а також два насосні агрегати на мулову насосну станцію (312 тис. грн). У рамках інвестиційної програми КП «ВУВКГ» на 2024 рік здійснено заміну аварійної частини самопливного каналізаційного колектору по вул. Портовій і просп. Героїв Дніпра. Виконано телеметрію, телеінспекцію, гідродинамічне й механічне чищення трубопроводу, встановлено полімерний рукав, запірну арматуру, залізобетонні колодязі. Під час робіт було забезпечено цілодобове водовідведення стічних вод трубопроводами тимчасового перекачування. Вартість робіт — 7,4 млн грн. Виконано монтаж електричної станції на основі літій-іонних акумуляторів для забезпечення автономної роботи підвищувальних насосних станцій у восьми житлових будинках. Вартість робіт становить 3,7 млн грн. Продовжується модернізація застарілого обладнання. Зокрема, встановлено шафи управління віддаленого керування на двох підвищувальних насосних станціях. Вартість робіт — 1,6 млн грн. Відремонтовано аероакселатор № 3 (обладнання для очищення води за допомогою насичення повітрям) каналізаційних очисних споруд. Вартість робіт — 5,2 млн грн. Встановлено насосний агрегат і шафу управління на КНС № 9 (923 тис. грн). Замінено регулятори обертів електродвигуна на береговій насосній станції й каналізаційних очисних спорудах (421 тис. грн). Закуплено п’ять насосів на каналізаційні насосні станції й каналізаційні очисні споруди міста. Вартість обладнання становить 1,4 млн грн. Придбано датчик автоматичного визначення каламутності в машинному залі третього водопідйому (267 тис. грн). Виконано технічне переоснащення 26 вузлів регулювання подачі води на водопровідних мережах міста (306 тис. грн). Придбано автобус ATAMAN для перевезення працівників підприємства вартістю 3,1 млн грн.

У КП «СпецЕко» на заміну старому бульдозеру російського виробництва 2010 року випуску, що вийшов із ладу, придбали сучасний компактор (ущільнювач сміття) SINOMACH для робіт на полігоні твердих побутових відходів. Компактор призначений для переміщення та ущільнення сміття. За однакової маси бульдозера й компактора, останній здійснює трамбування побутових відходів у кілька разів ефективніше. Вартість придбаного компактора становить 12 млн грн.