«Хлопчики-футболісти на "виданні"», або кілька штрихів до портрету команди МФК «Кремінь» U-17

Ці хлопці вперше зібралися під дахом Міського футбольного клубу «Кремінь» у вже далекому 2014-му. Були вони тоді хлопчиками, адже їм тоді виповнилося лише по 5-6 років.
Їх прийняли ще молоді тренерські руки, а ще плюс голова, ноги й безмінне серце перших наставників. Бо без серця, яке віддаєш дітям, працювати в дитячому футболі неможливо. Ні, можна, але домогтися результату — нереально.
Малечу на стадіоні «Кремінь-арена» прийняли брати Диндікови — Антон та Олександр. Абсолютно футбольні люди, вихідці з футбольної родини. Батько — відомий у Кременчуці фахівець. Він і сам пограв на досить серйозному рівні, а потім багато років присвятив тренерському ремеслу. Був одним з тренерів «Кременя», того, вже легендарного «Кременя», який у 80-х роках минулого століття пробив собі дорогу від колективу фізкультури до команди майстрів. Котра приносила радість кременчуцьким любителям футболу виступами у другій ще союзній лізі, восьмирічними виступами у вищій українській лізі. Це Леонід Лукич Диндіков. Він і до сьогодні працює, помічником ще одного дитячого тренера Ярослава Здирка.
Антон та Олександр Диндікови разом зі своїми вихованцями пройшли 10-річний шлях навчання футбольної науки. Молоді тренери вчили їх правильно віддавати паси, влучати по м’ячу, бити по воротах тощо. Вчили бути дружніми та відданими футболу, поваги до колег по команді та суперників. Власне, прищеплювали любов до найкращої гри у світі. Власне, виховували або відчутно впливали на виховання цих дітей.
На тому шляху були щира радість від успіхів такі ж щирі сльози від невдач, розчарування. Дехто бачив себе неодмінно новим Шевченко чи Безусом. Але зрозумівши, що не кожному це дано, сам або й разом з батьками приймав рішення піти. Хтось не витримав всіх складнощів на цьому шляху і, як кажуть, зійшов з дистанції. То природний процес.
Етап, котрий цілком можна назвати наступним чином — футболісти перебувають на стадії «видання», коли всі вони сподіваються, що не залишаться на обочині футбольного життя в Україні, а будуть «засватані» командами майстрів, або й просто гарними, добротними колективами.
Нинішній, 2024 рік для команди МФК «Кремінь» U-17 склався надзвичайно насичено, достатньо напружено. Команда виступала на два фронти. Результати діаметрально протилежні, але одночасно позитивні.
Напевно однією з квінтесенцій всього пройденого разом з тренерами етапу підготовки юних футболістів став виступ МФК «Кремінь» U-17 на всеукраїнському рівні. Результат більш ніж позитивний. У ДЮФЛ України (Дитячо-юнацька футбольна ліга України) наш футбольний колектив 16-річних та 15-річних за підсумками першого кола посів високе, друге місце.
Треба зважати на дві речі. Цього потужного результату команда «Кремінь» U-17 досягнула в Еліт-лізі ДЮФЛУ. Всі дитячі команди України за спортивним принципом розділені на першу, вищу ліги, а найкращі колективи складають Еліт-лігу. За географічним принципом кожна з ліг має свої групи. Кременчуцька команда грає у 4 групі, де змагаються між собою загалом 10 команд
Позаду «Кременя» U-17 у турнірній таблиці розташувалися такі сильні дитячо-футбольні центри як Одеса, Харків, Запоріжжя, та ще три команди з чотирьох, котрі презентують Дніпро.
Підопічні Антона та Олександра у 10 матчах (один поєдинок зіграний з програми другого кола) набрали 23 очки (7 перемог, 2 нічиї та одна поразка), на два менше за лідера — команди «УФК-Кривбас-Дніпро» з Дніпра, і на чотири більше від третього колективу — одеського ДЮФК. «Чорноморець». Кременчужани мають найкращу в групі різницю забитих та пропущених голів — 22-6 (+16), лідер групи має +15.
Є й індивідуальні проміжні досягнення. Так, гравець «Кременя» U-17 Андрій Пустовіт лідирує у бомбардирських перегонах — 7 голів.
По 6 м’ячів у ворота суперників провели Ілля Калашник з «Кривбасу» та Іван Шаповалов з харківського «Металіста». Ще один представник кременчуцької команди — Тимур Бабич має на своєму рахунку чотири забитих голи.
У цьому випадку до ситуації пасує відомий вислів — коментарі зайві. Це справді потужний виступ підопічних братів Диндікових.
Це ще один полюс футбольної картини 2024 року для «Кременя» U-17.
Чемпіонат Полтавської області довго не міг стартувати через організаційні питання — як він проходитиме, в якому форматі. Зрештою, керманичі обласного футболу визначилися, спочатку провели попередній турнір, за підсумками якого у двох групах визначилися по чотири кращі, які сформували вищу лігу. Решта — пішли до першої ліги.
Команда «Кремінь U-17» посіла третє місце в групі й здобула путівку до вищого дивізіону. Наші хлопці залишили позаду такі самобутні команди як Пирятин, Гребінка, Сенча, Ягуар. Тобто, першочергове завдання, яке ставили перед собою кременчужани, вони виконали — потрапили до групи найсильніших в області.
— Що нам буде тяжкувато грати на два фронти, зрозуміли у вересні, коли стартував чемпіонат України у ДЮФЛУ. Оскільки пріоритетом була всеукраїнська першість, то застосовували ротацію, на обласному рівні грали в першу чергу ті, хто був менше задіяний в ДЮФЛ, — каже Антон Диндіков.
— Але навряд чи ви думали, що у підсумку не зможете набрати жодного очка в чемпіонаті області?
— Звісно, але ніякої трагедії з того ми не робили. Навпаки, переконували хлопців, намагалися знайти потрібні слова, аби заспокоїти їх, що то все йде їм на користь. Вони за ці пів року змужніли не тільки в ігровому плані, але й фізичному. Дуже для них класна школа — протистояти найсильнішим. Та й коли б вони могли ще зіграти з командою, де проти них діяли такі майстри як, наприклад, той же Ярош, Сапай, Ребенок? Чи протидіяти супердосвідченій і на всеукраїнському рівні савинцівській «Олімпії», чи самобутнім та амбітним колективам Рокити та Великих Сорочинців?
Так, безперечно, нам хотілося записати до свого активу бодай очко. У нас були дуже напружені, цікаві матчі. З тією ж «Авророю», коли ми в обох матчах поступилися супернику з рахунком 1:2. До того ж вирішальні голи пропускали в кінцівках матчів. Словом, очок в актив команда не записала, натомість хлопці у свій багаж поклали набагато цінніше — досвід серйозної, вже чоловічої боротьби. Вони шліфували не тільки майстерність, але й характер, тренували силу волі. Це було неоцінимо у плані прогресу молодих футболістів. А саме видимий прогрес відзначали всі, хто бачив гру нашої команди, в осінній період, коли ми зіграли практично всі матчі у чемпіонаті області. Тому ми у МФК залишилися задоволеними цим сезоном. Команді він однозначно пішов на плюс, хлопцям це допоможе знайти себе в інших командах. Можна сказати ми на одному диханні пройшли чемпіонат України, а на обласному рівні здобули дуже цінний досвід.
Варто не забувати, що з дорослими, пробачте, дядьками на рівних намагалися боротися переважно 16-річні вихованці нашого клубу. Було кілька чоловік 17-річних — це вихованці Сергія Мурадяна долучалися до нашого колективу. Але ж чоловік 8-9 виходили часто на поле, коли їм на той час було лише 15. Тому ще і ще раз — сезон для нас був унікальним, і приніс нам — і тренерам, а головне — хлопцям істинне задоволення.
— Що попереду?
— Наступний рік для цих юних футболістів буде випускним. Вони закінчують нашу футбольну школу — МФК. Ми близькі до того, і ставимо таке завдання, щоб у чемпіонаті ДЮФЛУ кременчуцький «Кремінь» фінішував серед четвірки найсильніших. І головне — допомогти хлопцям, сприяти тому, аби вони потрапили у хороші команди, аби у них буда перспектива і надалі грати у футбол на серйозному рівні. Як це трапилося з двома нашими гравцями, вихованцями нашого тренера Сергія Вардкесовича Мурадяна. Ще в середині цього сезону Андрій Титар та Максим Скрипкевич підписали контракт з «Ворсклою», і вже виступають за U-19. Ми Сподіваємося, що цікавим буде футбольне майбутнє у всієї команди «Кремінь» U-17.
…Антон Диндіков без зупинки, без затримок швидко називає увесь склад цієї команди.
Отже, «Кремінь U-17»:
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