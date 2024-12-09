«Хлопчики-футболісти на "виданні"», або кілька штрихів до портрету команди МФК «Кремінь» U-17

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 107

Ці хлопці вперше зібралися під дахом Міського футбольного клубу «Кремінь» у вже далекому 2014-му. Були вони тоді хлопчиками, адже їм тоді виповнилося лише по 5-6 років.

Їх прийняли ще молоді тренерські руки, а ще плюс голова, ноги й безмінне серце перших наставників. Бо без серця, яке віддаєш дітям, працювати в дитячому футболі неможливо. Ні, можна, але домогтися результату — нереально.

Малечу на стадіоні «Кремінь-арена» прийняли брати Диндікови — Антон та Олександр. Абсолютно футбольні люди, вихідці з футбольної родини. Батько — відомий у Кременчуці фахівець. Він і сам пограв на досить серйозному рівні, а потім багато років присвятив тренерському ремеслу. Був одним з тренерів «Кременя», того, вже легендарного «Кременя», який у 80-х роках минулого століття пробив собі дорогу від колективу фізкультури до команди майстрів. Котра приносила радість кременчуцьким любителям футболу виступами у другій ще союзній лізі, восьмирічними виступами у вищій українській лізі. Це Леонід Лукич Диндіков. Він і до сьогодні працює, помічником ще одного дитячого тренера Ярослава Здирка.

Антон та Олександр Диндікови разом зі своїми вихованцями пройшли 10-річний шлях навчання футбольної науки. Молоді тренери вчили їх правильно віддавати паси, влучати по м’ячу, бити по воротах тощо. Вчили бути дружніми та відданими футболу, поваги до колег по команді та суперників. Власне, прищеплювали любов до найкращої гри у світі. Власне, виховували або відчутно впливали на виховання цих дітей.

На тому шляху були щира радість від успіхів такі ж щирі сльози від невдач, розчарування. Дехто бачив себе неодмінно новим Шевченко чи Безусом. Але зрозумівши, що не кожному це дано, сам або й разом з батьками приймав рішення піти. Хтось не витримав всіх складнощів на цьому шляху і, як кажуть, зійшов з дистанції. То природний процес.

— Але кістяк, що дуже приємно, — зберігся. Це 10-15 осіб. Вони у навчанні дійшли ось до цього останнього етапу, коли у наступному, 25-му, будемо святкувати їх випускний навчання у МФК «Кремінь», — коментує Антон.

Етап, котрий цілком можна назвати наступним чином — футболісти перебувають на стадії «видання», коли всі вони сподіваються, що не залишаться на обочині футбольного життя в Україні, а будуть «засватані» командами майстрів, або й просто гарними, добротними колективами.

Нинішній, 2024 рік для команди МФК «Кремінь» U-17 склався надзвичайно насичено, достатньо напружено. Команда виступала на два фронти. Результати діаметрально протилежні, але одночасно позитивні.

Напевно однією з квінтесенцій всього пройденого разом з тренерами етапу підготовки юних футболістів став виступ МФК «Кремінь» U-17 на всеукраїнському рівні. Результат більш ніж позитивний. У ДЮФЛ України (Дитячо-юнацька футбольна ліга України) наш футбольний колектив 16-річних та 15-річних за підсумками першого кола посів високе, друге місце.

Треба зважати на дві речі. Цього потужного результату команда «Кремінь» U-17 досягнула в Еліт-лізі ДЮФЛУ. Всі дитячі команди України за спортивним принципом розділені на першу, вищу ліги, а найкращі колективи складають Еліт-лігу. За географічним принципом кожна з ліг має свої групи. Кременчуцька команда грає у 4 групі, де змагаються між собою загалом 10 команд

Позаду «Кременя» U-17 у турнірній таблиці розташувалися такі сильні дитячо-футбольні центри як Одеса, Харків, Запоріжжя, та ще три команди з чотирьох, котрі презентують Дніпро.

Підопічні Антона та Олександра у 10 матчах (один поєдинок зіграний з програми другого кола) набрали 23 очки (7 перемог, 2 нічиї та одна поразка), на два менше за лідера — команди «УФК-Кривбас-Дніпро» з Дніпра, і на чотири більше від третього колективу — одеського ДЮФК. «Чорноморець». Кременчужани мають найкращу в групі різницю забитих та пропущених голів — 22-6 (+16), лідер групи має +15.

Є й індивідуальні проміжні досягнення. Так, гравець «Кременя» U-17 Андрій Пустовіт лідирує у бомбардирських перегонах — 7 голів.

По 6 м’ячів у ворота суперників провели Ілля Калашник з «Кривбасу» та Іван Шаповалов з харківського «Металіста». Ще один представник кременчуцької команди — Тимур Бабич має на своєму рахунку чотири забитих голи.

У цьому випадку до ситуації пасує відомий вислів — коментарі зайві. Це справді потужний виступ підопічних братів Диндікових.

Результати поєдинків « Кременя» U -17 у ДЮФЛУ у 2024 році:

ДЮФК Чорноморець Одеса — Кремінь — 2:1

Кремінь — ДЮСК Інтер Дніпро — 5:1

ДЮФШ ФК Ворскла Полтава — Кремінь — 0:2

Кремінь — Пальміра Одеса — 4:1

Металіст Харків — Кремінь — 1:1

Кремінь — УФК-Кривбас Дніпро — 2:0

ДАФ Дніпро — Кремінь — 0:1

Кремінь — ФШ МФК Металург Запоріжжя — 1:1

ДЮСШ ФА Кривбас Кривий Ріг — Кремінь — 0:2

Кремінь — ДЮФК Чорноморець Одеса — 3:0