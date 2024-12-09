«Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень на вівторок, 10 грудня

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ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на завтра, 10 грудня. З 7.00 до 8.00 та з 19.00 до 22.00 — застосовуватимуть 1 чергу відключень, а з 8.00 до 19.00 — 2 черги. Про це повідомило «Полтаваобленерго».

Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год. Увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги, після того, як буде виконано вимкнення споживачів наступної черги.

Детальніше із графіком відключень можна ознайомитися за посиланням.

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Нагадаємо, завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 80 вулицях.