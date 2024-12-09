Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 80 вулицях
Сьогодні, 20:10
Переглядів: 276
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, 10 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 14.00
- вул. Експресівська, 1-48
- вул. Аерофлотська, 2
- просп. Полтавський, 119-157
- вул. Гайдамацька, 29-57
- пров. Диканський, 4-14
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- вул. Костянтина Острозького, 28-54
- вул. Різдвяна, 1-29.
З 8.00 до 16.00
- вул. Європейська, 83/18-87
- вул. Криворудна, 2-14, 16-20А
- вул. Переяславська, 83-120, 108, 116/48
- вул. Підгірна, 1-38
- вул. Піщана, 13-26
- пров. Піщаний, 5-27Б
- вул. Хорольська, 30-67/18, 64-117, 98/4-177
- вул. Скеляста, 34
- пров. Степана Бандери, 19-40/40
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирівський, 3-19
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- пров. Козачий, 2/1-23, 24-34
- пров. Миргородський, 2-11
- пров. Сорочинський, 2-15
- пров. Стрілецький, 9-18
- пров. Фабричний, 3-13/1
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Гранітна, 4-16/2
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Сущинського, 2А-36
- пров. Солдатський, 1-33
- вул. Артема Березнюка, 3-11/22
- пров. Захисний, 3-15
- туп. Козачий, 3-10/29
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 56
- пров. Арсенальний, 13-62
- пр-д Арсенальний, 1-24/35
- пров. Чередницький, 5-8.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 19/5-56А, 31-86/46
- вул. І. Франка, 4-40
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-58
- вул. М. Березовського, 1, 2, 2А, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15, 14-29А
- вул. Художня, 1/8-57, 28-57/2
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281.
З 9.00 до 15.00
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
- вул. Небесної Сотні, 6Г-17
- вул. Університетська, 37.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.