Українська збірна з дзюдо виграла командні змагання в Монако — її тренував кременчужанин

Чоловіча збірна України з дзюдо здобула перемогу на престижних командних змаганнях в Монако.
Про це учора ввечері повідомило Міністерство молоді та спорту України.
Склад чемпіонів: Дільшот Халматов, Микита Голобородько, Саід-Магомед Халідов, Владислав Колобов, Станіслав Гунченко, Антон Савицький та Євгеній Балєвський.
У фінальній сутичці за золото українська команда впевнено перемогла представників Ніцци (Франція) з рахунком 5:2.
Цей успіх є важливим досягненням для національного дзюдо на міжнародній арені.
Варто зазначити, що спортсменів збірної України з дзюдо до міжнародних змагань готував відомий кременчуцький тренер, перший віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин (на фото зліва — ред.). Василь Волошин є «Заслуженим працівником фізкультури і спорту України» та депутатом Кременчуцької міської ради.
Вітаємо українських чемпіонів та Василя Волошина з цією перемогою!
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