Українська збірна з дзюдо виграла командні змагання в Монако — її тренував кременчужанин

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 1

У фіналі синьо-жовті здолали спортсменів з французької Ніцци

Чоловіча збірна України з дзюдо здобула перемогу на престижних командних змаганнях в Монако.

Про це учора ввечері повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Склад чемпіонів: Дільшот Халматов, Микита Голобородько, Саід-Магомед Халідов, Владислав Колобов, Станіслав Гунченко, Антон Савицький та Євгеній Балєвський.

У фінальній сутичці за золото українська команда впевнено перемогла представників Ніцци (Франція) з рахунком 5:2.

Цей успіх є важливим досягненням для національного дзюдо на міжнародній арені.

Варто зазначити, що спортсменів збірної України з дзюдо до міжнародних змагань готував відомий кременчуцький тренер, перший віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин (на фото зліва — ред.). Василь Волошин є «Заслуженим працівником фізкультури і спорту України» та депутатом Кременчуцької міської ради.

Вітаємо українських чемпіонів та Василя Волошина з цією перемогою!