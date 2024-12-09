Скарлатина, вітрянка, кишкові інфекції: чим на минулому тижні хворіли на Кременчуччині

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 58

На минулому тижні, із 2 до 8 грудня, на території Кременчуцького району було зафіксовано 62 випадки інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Найбільше хворих традиційно виявили у Кременчуцькій громаді:

11 випадків гострої кишкової інфекції (із них 7 — діти);

15 випадки вітрянки у дітей;

2 випадки скарлатини у дітей.

У Горішніх Плавнях 19 осіб захворіли на вітрянку, з них 17 — діти, 2 випадки гострих кишкових інфекцій (з них 1 — у дитини) та 5 випадків скарлатини у дітей.

Троє дітей захворіли на вітрянку у Глобинській громаді та одна дитина — у Кам’янопотоківській громаді.

У Градизькій, Омельницькій та Піщанській громадах по одній дитині захворіли на гострі кишкові інфекції, а в Семенівській громаді — один дорослий.

У Козельщинській, Новогалещинській, Оболонській та Пришибській громадах інфекційні захворювання протягом тижня не фіксувалися.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині хворіли на вітрянку, вірусний гепатит та скарлатину.