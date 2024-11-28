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На минулому тижні у Кременчуці виявили випадки скарлатини, вітрянки та гепатиту

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 107

 

Інфекційні захворювання на Кременчуччині минулого тижня зареєстровані у 6-ти громадах району

Минулого тижня — із 18 до 24 листопада, на території Полтавської області було зареєстровано 151 випадок інфекційних захворювань, з них на території Кременчуцького району — 59, або більше третини.

Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

За минулий тиждень у Полтавській області зареєстровано:

  • 58 випадків гострих кишкових інфекцій — кількість захворілих менше середнього багаторічного показника (62 випадки);
  • 2 випадки гострих вірусних гепатитів — кількість захворілих менше середнього багаторічного показника (4 випадки);
  • 11 випадків скарлатини серед дитячого населення області, що на 2 випадки менше ніж на попередньому тижні — показник більше середнього багаторічного (10 випадків);
  • 78 випадків вітряної віспи (68 дітей), що на 8 випадків більше ніж на попередньому тижні — показник менше середнього багаторічного (94 випадки);
  • 2 випадки хвороби Лайма (на території Лубенської громади), що на 3 випадки менше ніж на попередньому тижні — показник більше середнього багаторічного (1 випадок).

Захворюваність за минулий тиждень у громадах Кременчуцького району:

  • у Глобинській громаді — 2 випадки гострих кишкових інфекцій, в т. ч. 1 — у дитини;
  • у Горішньоплавнівській громаді — 1 випадок гострої кишкової інфекції у дитини, 1 випадок гострого вірусного гепатиту у дорослого, 1 випадок скарлатини та 14 випадків вітряної віспи, в т. ч. 12 — серед дітей;
  • у Градизькій громаді — 2 випадки вітряної віспи у дітей;
  • у Кам’янопотоківській громаді — 6 випадків вітряної віспи у дітей;
  • у Козельщанській громаді — 5 випадків вітряної віспи, в т. ч. 3 у дітей;
  • у Кременчуцькій міський територіальній громаді — 11 випадків гострих кишкових інфекцій (всі серед дітей), 1 випадок гострого вірусного гепатиту 64-річний чоловік), 4 випадки скарлатини у дітей та 12 випадків вітряної віспи (11 — діти). 
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Автор: Віктор Крук
Теги: інфекційні захворювання гепатит скарлатина Полтавщина Кременчук
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