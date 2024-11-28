На минулому тижні у Кременчуці виявили випадки скарлатини, вітрянки та гепатиту

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Інфекційні захворювання на Кременчуччині минулого тижня зареєстровані у 6-ти громадах району

Минулого тижня — із 18 до 24 листопада, на території Полтавської області було зареєстровано 151 випадок інфекційних захворювань, з них на території Кременчуцького району — 59, або більше третини.

Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

За минулий тиждень у Полтавській області зареєстровано:

58 випадків гострих кишкових інфекцій — кількість захворілих менше середнього багаторічного показника (62 випадки);

2 випадки гострих вірусних гепатитів — кількість захворілих менше середнього багаторічного показника (4 випадки);

11 випадків скарлатини серед дитячого населення області, що на 2 випадки менше ніж на попередньому тижні — показник більше середнього багаторічного (10 випадків);

78 випадків вітряної віспи (68 дітей), що на 8 випадків більше ніж на попередньому тижні — показник менше середнього багаторічного (94 випадки);

2 випадки хвороби Лайма (на території Лубенської громади), що на 3 випадки менше ніж на попередньому тижні — показник більше середнього багаторічного (1 випадок).

Захворюваність за минулий тиждень у громадах Кременчуцького району: