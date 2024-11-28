Мінстратегпром перевірив продукцію українського ОПК: повернуто 24 тисячі мін — менш ніж 1% вироблених боєприпасів

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 62

Міністерство розповіло про ситуацію щодо постачання вітчизняним виробником партії неякісних 120-мм мін, про що багато писали в ЗМІ та соцмережах

Оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони загалом мільйони артилерійських снарядів та мінометних мін. Все це зроблено максимально швидкими темпами, масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології. Разом з цим, 20 листопада цього року один із заводів-виробників отримав від Командування Сил логістики ЗСУ рекламацію на 120-мм міни.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

— Одночасно з цим, в робочому порядку, завдяки ефективній взаємодії Мінстратегпрому та Міноборони, опрацювання зазначених недоліків уже було в роботі — міни останніх партій проходили повторну перевірку. Оскільки вітчизняні підприємства ОПК постійно та ефективно співпрацюють з військовими частинами в рамках використання поставленої продукції, інформація про це була отримана вчасно, - йдеться у повідомленні.

Мінстратегпром ще 8 листопада видав наказ про проведення перевірки із залученням посадових осіб Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЦНДІ ЗСУ та СБУ. Робоча група працювала протягом 11-15 листопада та дійшла висновку, що було нештатне спрацювання кількох компонентів виробу. В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості.

— На сьогодні, із партій загальною кількістю 54 тисячі мін, по яких була підозра по нештатному спрацюванню, поверненню підлягає приблизно 24 тисячі мін, що складає менше ніж 1% продукції, виробленої цього року, — заявили у Мінстратегпром.

А це означає, що український оборонно-промисловий комплекс за 10 місяців цього року виробив понад 2,5 млн снарядів та мін!

У міністерстві пояснили, що після роботи комісії проводиться заміна неякісної партії 120-мм мін — Міноборони вилучає боєприпаси із зазначеної партії, а завод-виробник замінює їх на якісні зразки. Крім того, заводи-виробники посилюють контроль якості продукції на всіх етапах виробництва, починаючи з отримання покупних компонентів.

— Разом з тим, усі підприємства українського ОПК продовжують працювати в штатному режимі: виготовляти й постачати до Сил оборони якісне озброєння і військову техніку. Ситуація, що склалась довкола неякісних мін, також стала додатковим стимулом для всіх виробників ретельніше ставитись до контролю якості їх виробів на всіх етапах виробництва. Українська оборонка робить усе, щоб постачати до війська максимально якісну продукцію так швидко, як це можливо. Працюємо далі в цьому напрямку, — заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

В Україні за I півріччя цього року виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за весь 2022-й

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2-го жовтня під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За його словами зараз кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні.

Ще у лютому цього року стало відомо, що українська оборонка протягом 2023 року втричі збільшила обсяги свого виробництва.

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