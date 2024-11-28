Мінстратегпром перевірив продукцію українського ОПК: повернуто 24 тисячі мін — менш ніж 1% вироблених боєприпасів

Міністерство розповіло про ситуацію щодо постачання вітчизняним виробником партії неякісних 120-мм мін, про що багато писали в ЗМІ та соцмережах
Оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони загалом мільйони артилерійських снарядів та мінометних мін. Все це зроблено максимально швидкими темпами, масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології. Разом з цим, 20 листопада цього року один із заводів-виробників отримав від Командування Сил логістики ЗСУ рекламацію на 120-мм міни.
Про це повідомляє «Урядовий портал».
Мінстратегпром ще 8 листопада видав наказ про проведення перевірки із залученням посадових осіб Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЦНДІ ЗСУ та СБУ. Робоча група працювала протягом 11-15 листопада та дійшла висновку, що було нештатне спрацювання кількох компонентів виробу. В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості.
А це означає, що український оборонно-промисловий комплекс за 10 місяців цього року виробив понад 2,5 млн снарядів та мін!
У міністерстві пояснили, що після роботи комісії проводиться заміна неякісної партії 120-мм мін — Міноборони вилучає боєприпаси із зазначеної партії, а завод-виробник замінює їх на якісні зразки. Крім того, заводи-виробники посилюють контроль якості продукції на всіх етапах виробництва, починаючи з отримання покупних компонентів.
В Україні за I півріччя цього року виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за весь 2022-й
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна виробила першу сотню власних ракет.
2-го жовтня під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За його словами зараз кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні.
Ще у лютому цього року стало відомо, що українська оборонка протягом 2023 року втричі збільшила обсяги свого виробництва.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що з перших днів повномасштабної війни український ракетний комплекс «Вільха» успішно показав себе на полі бою.
Ми також повідомляли, що найбільш далекобійною зброєю ЗСУ є не американські Himars, а вітчизняна РСЗВ «Вільха».
Українська високоточна ракетна зброя: реактивні системи залпового вогню «Вільха-М»
Ми розповідали про характеристики українського ПКР «Нептун» ще у квітні 2022 року, коли був потоплений російський крейсер «Москва». Що відомо про протикорабельні комплекси «Нептун».
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