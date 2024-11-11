У 2024 році Україна виробила першу сотню власних ракет — Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна значно збільшила виробництво снарядів, гармат, дронів й буде і далі нарощувати виробництво власної зброї
Україна у 2024 році виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво, заявив Президент України Володимир Зеленський.
Президент не став розкривати деталей щодо цього питання, але подякував «кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси».
В Україні за I півріччя цього року виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за весь 2022-й
Він наголосив, що у цьому році Україна змогла вийти «на значні результати по кількох напрямах».
Президент також зазначив, що вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що з перших днів повномасштабної війни український ракетний комплекс «Вільха» успішно показав себе на полі бою.
Ми також повідомляли, що найбільш далекобійною зброєю ЗСУ є не американські Himars, а вітчизняна РСЗВ «Вільха».
Кременчуцькі ракетники долучилися до випробувань ракетної системи залпового вогню «Вільха-М»
Ми розповідали про характеристики українського ПКР «Нептун» ще у квітні 2022 року, коли був потоплений російський крейсер «Москва».
Що відомо про протикорабельні комплекси «Нептун».
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