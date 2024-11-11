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У 2024 році Україна виробила першу сотню власних ракет — Володимир Зеленський

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 146

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна значно збільшила виробництво снарядів, гармат, дронів й буде і далі нарощувати виробництво власної зброї

Україна у 2024 році виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво, заявив Президент України Володимир Зеленський.

— Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року… Цей напрямок ми будемо нарощувати. Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України, — сказав він у вечірньому відеозверненні 9 листопада.

Президент не став розкривати деталей щодо цього питання, але подякував «кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси».

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Він наголосив, що у цьому році Україна змогла вийти «на значні результати по кількох напрямах».

— Це і наша українська артилерія — наші снаряди, наші гармати. Це і дрони — різних видів, для різних завдань, — які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати, — сказав Володимир Зеленський.

 

Президент також зазначив, що вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.

— Зокрема, це модель Данії, данська модель, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель — із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати, - сказав він. 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що з перших днів повномасштабної війни український ракетний комплекс «Вільха» успішно показав себе на полі бою.

Ми також повідомляли, що найбільш далекобійною зброєю ЗСУ є не американські Himars, а вітчизняна РСЗВ «Вільха».

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Ми розповідали про характеристики українського ПКР «Нептун» ще у квітні 2022 року, коли був потоплений російський крейсер «Москва».

Що відомо про протикорабельні комплекси «Нептун».

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: президент Зеленский ракети Вільха Нептун
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