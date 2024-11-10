На Полтавщині зникли двоє дітей — Богдан Охремчук та Євген Якименко

Вчора, 23:14 Переглядів: 273

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Поліція Миргородського району Полтавської області оголосила розшук безвісти зниклих 10-річного Богдана Охремчука та його друга Євгена Якименка. Повідомлення про зникнення надійшло 10 листопада близько 9.00 від матері Богдана, яка повідомила, що діти пішли на прогулянку і не повернулися.

Прикмети Богдана Охремчука:

Зріст: 146 см, середньої статури, світле волосся, карі очі.

Одяг: червона куртка, жовта шапка, чорні спортивні штани.

Прикмети Євгена Якименка:

Зріст: 130 см, худорлявий, темно-русяве волосся, сірі очі.

Одяг: помаранчева куртка з різнокольоровими вставками, чорні спортивні штани, чоботи.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, звертатися до Миргородського райвідділу за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102.