На Полтавщині зникли двоє дітей — Богдан Охремчук та Євген Якименко

Якщо бачили їх — зателефонуйте на 102
Поліція Миргородського району Полтавської області оголосила розшук безвісти зниклих 10-річного Богдана Охремчука та його друга Євгена Якименка. Повідомлення про зникнення надійшло 10 листопада близько 9.00 від матері Богдана, яка повідомила, що діти пішли на прогулянку і не повернулися.
Прикмети Богдана Охремчука:
Прикмети Євгена Якименка:
Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження дітей, звертатися до Миргородського райвідділу за телефонами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102.
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