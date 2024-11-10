Кременчуцькі спортсмени стали призерами на змаганнях з кіокушинкай карате

Учениці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного стали призерами на Кубку СК «Ояма» з кіокушинкай карате (версія шинкіокушинкай). Кременчуцькі спортсменки взяли нагороди в розділі «куміте» серед хлопців і дівчат 6-17 років. Про це повідомили на facebook-сторінці закладу.
Хто взяв нагороди:
Змагання проходило в Олександрії 9 листопада. Готував спортсменок тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, кременчуцькі борці Ірфан Мірзоєв та Максим Лю взяли «золото» на міжнародному турнірі — Меморіалі Білла Фаррела.
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