Кременчуцькі спортсмени стали призерами на змаганнях з кіокушинкай карате

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 208

Кременчуцькі спортсменки взяли нагороди в розділі «куміте» серед хлопців і дівчат 6-17 років

Учениці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного стали призерами на Кубку СК «Ояма» з кіокушинкай карате (версія шинкіокушинкай). Кременчуцькі спортсменки взяли нагороди в розділі «куміте» серед хлопців і дівчат 6-17 років. Про це повідомили на facebook-сторінці закладу. Хто взяв нагороди: Валерія Липай — золота медаль

Поліна Аверьянова — срібна медаль

Ілона Гелуненко — бронзова медаль Змагання проходило в Олександрії 9 листопада. Готував спортсменок тренер Олександр Ложченко. Нагадаємо, кременчуцькі борці Ірфан Мірзоєв та Максим Лю взяли «золото» на міжнародному турнірі — Меморіалі Білла Фаррела.

Автор: Телеграф

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