Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Культура, ТЪ представляє

Автентична їжа та ринок. Шеф-кухар Євген Клопотенко побував у Кременчуці

Вчора, 15:05 Переглядів: 1 372

Клопотенко побував у ресторані української кухні «Бойова галушка» і на Кременчуцькому ринку

Український шеф-кухар Євген Клопотенко відвідав кілька міст Полтавщини в рамках гастро-експедиції, зокрема, і Кременчук також. 

Клопотенко побував у ресторані української кухні «Бойова галушка» і на Кременчуцькому ринку. Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав про цей заклад. Як кременчужани не побоялися розпочати власну справу за повномасштабного вторгнення та скільки коштів отримали на втілення ідеї, а ще про унікальні рецепти кухні Полтавщини, які відроджує «Бойова галушка», читайте у матеріалі.

Екскурсію ринком провела начальниця управління земельних відносин, мама блогерки Софії Безверхої (krapka.krapka), Ірина Безверха. 

«Якщо через мій допис хоча б одна людина щось усвідомить, я готова вивезти купу гейту», — амбасадорка всього українського Софія Безверха

Про автентичну їжу Кременчука, Кременчуцького району і Полтавщини загалом дивіться у відеосюжеті з гастро-експедиції.

Нагадаємо, Кременчуцький ринок потрапив до онлайн-ринку шеф-кухаря Євгена Клопотенка.


2
Автор: Телеграф Джерело фото: скриншот з відео
Теги: українська кухня
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх