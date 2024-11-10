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Кременчук, Війна

«Війна стосується всіх і кожного». У Кременчуці провели акцію на підтримку українських полонених

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 117

Акція проходитиме у Кременчуці надалі, «поки всі наші полонені не повернуться додому», зазначають її учасники

10 листопада у Кременчуці відбулась акція «Не мовчи! Полон вбиває» на підтримку українських полонених. Її учасники провели ходу від вулиці Олександра Халаменюка до площі Перемоги. Вони скандували: «У полонених гниють рани, а у байдужих гниє душа», «Полон не є опцією збереження життя», «Будь голосом полонених» тощо.


Одна з учасниць акції, дружина полоненого військовослужбовця Оксана розповідає, що «мета сьогоднішньої ходи — це привернути увагу суспільства, людства, наших містянах, щоб вони нас підтримували, щоб вони стали голосом полонених»

Ще одна учасниця, дружина полоненого воїна Юлія додає, що «війна стосується усіх і кожного і може торкнутися кожного»

 

— Ну, бо воно ж всім болить, воно болить тільки тим, кого це стосується. І кожен повинен допомагати робити якийсь внесок в цю війну, — каже Юлія. 

Жінки розповідають, що нині жителі Кременчука реагують на проведення акцій по-різному. 

— Пишуть не надто приємні коментарі. Начебто ми стоїмо за гроші. Кожної неділі у нас проходе акція, кожної неділі ми десь висвітлюємо, і кожної неділі з’являється один і той самий коментар, — каже Оксана. 

Юлія додає, що учасники акції, які дочекались своїх рідних з неволі, нині продовжують підтримувати полонених і подібні заходи. 

— Ті хлопці, які повернулися з полону, вони знають, що проходять акції, і вони дуже вдячні і дуже просять, щоб виходили, проводили оці акції, — зазначає Оксана.

Жителька Кременчука Людмила нині чекає свого сина з полону. Військовий вважається безвісти зниклим з лютого 2024 року. Зник син Людмили на Авдіївському напрямку, «наразі ця частина окупована». 

 

— Ні звістки, ні фото, ні відео, ніде нічого нема. Надіємося, що він знайдеться. Вийшли підтримати тих, хто в полоні, щоб пробудити громадську думку суспільства, щоб вимагали повертати наших полонених і тих, хто зникли безвісти, їх багато в полоні, — розповідає Людмила. 

Тетяна поховала свого сина, військового Віталія Подлєгаєва, минулого місяця. У акції жінка бере участь вперше.

 

— Я поховала сина, який загинув в Краматорському районі. Шість років працював в Польщі. Коли почалася війна, він буквально через три дні був тут. Вийшов добровольцем, був ранений. Після поранення продовжував службу. 4 жовтня він загинув. Начебто пряме попадання КАБами у бліндаж. Дуже важко. Треба підтримувати, — розповідає Тетяна. 

Акція проходитиме у Кременчуці надалі, «поки всі наші полонені не повернуться додому», зазначають учасники.

Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: полонені
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