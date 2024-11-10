«Війна стосується всіх і кожного». У Кременчуці провели акцію на підтримку українських полонених

Акція проходитиме у Кременчуці надалі, «поки всі наші полонені не повернуться додому», зазначають її учасники
10 листопада у Кременчуці відбулась акція «Не мовчи! Полон вбиває» на підтримку українських полонених. Її учасники провели ходу від вулиці Олександра Халаменюка до площі Перемоги. Вони скандували: «У полонених гниють рани, а у байдужих гниє душа», «Полон не є опцією збереження життя», «Будь голосом полонених» тощо.
Одна з учасниць акції, дружина полоненого військовослужбовця Оксана розповідає, що «мета сьогоднішньої ходи — це привернути увагу суспільства, людства, наших містянах, щоб вони нас підтримували, щоб вони стали голосом полонених».
Ще одна учасниця, дружина полоненого воїна Юлія додає, що «війна стосується усіх і кожного і може торкнутися кожного».
Жінки розповідають, що нині жителі Кременчука реагують на проведення акцій по-різному.
Юлія додає, що учасники акції, які дочекались своїх рідних з неволі, нині продовжують підтримувати полонених і подібні заходи.
Жителька Кременчука Людмила нині чекає свого сина з полону. Військовий вважається безвісти зниклим з лютого 2024 року. Зник син Людмили на Авдіївському напрямку, «наразі ця частина окупована».
Тетяна поховала свого сина, військового Віталія Подлєгаєва, минулого місяця. У акції жінка бере участь вперше.
Акція проходитиме у Кременчуці надалі, «поки всі наші полонені не повернуться додому», зазначають учасники.
Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.
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