На Полтавщині чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації. Він стверджував, що мав проблеми зі здоров’ям

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Як йдеться у вироку, суду не надали відомості про те, що у обвинуваченого були поважні причини для неявки

Великобагачанський районний суд виніс вирок уродженця села Кравченки за ухилення від мобілізації. Чоловік відмовився отримувати «бойову» повістку та не з’явився у час, який був написаний у повістці. Про це стало відомо з вироку райсуду, який оприлюднили 6 листопада.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що у червні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для проходження військової служби. В одній з військових частин, куди привезли обвинуваченого, його не прийняли за станом здоров’я.

Вже у листопаді 2023 року за місцем проживання обвинуваченого прийшли військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки і поліціянти. Вони запропонували чоловіку отримати повістку, той, своєю чергою, відмовився, «оскільки мав високу температуру та зламані ребра». Акт склали у присутності свідків.

Водночас, як йдеться у вироку, суду не надали відомості про те, що у обвинуваченого були поважні причини для неявки. Чоловік отримав 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, 9 жовтня Крюківський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений не з’явився біля вказаного у повістці місця у відповідний час.