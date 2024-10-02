В Україні за I півріччя цього року виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за весь 2022-й

Якщо роки тому українська оборонка виглядала безпорадно, то зараз це галузь, яка стоїть на шляху до лідерства в Європі — кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за перші 6 місяців 2024 року в країні було вироблено у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Про це він заявив на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляють в офіційному інтернет-представництво Президента України.
Президент наголосив, що під час презентації партнерам Плану перемоги Україна акцентує не лише на силі воїнів і стійкості народу, а й на амбіції створювати найкращі зразки зброї. За словами Зеленського, країна вже довела здатність виробляти сучасні та якісні види озброєнь.
Окремо він підкреслив, що в Україні створили нову ремонтну базу для техніки.
Це, за його словами, лише частина нового українського оборонного комплексу
Він додав, що в Україні успішно пройшла льотні випробування нова балістична ракета вітчизняної розробки, а українські захисники вже сьогодні застосовують далекобійну ракету-дрон «Паляниця».
На Міжнародному форумі оборонних індустрій були представлені десятки країн та сотні оборонних компаній з різних частин світу.
Рік тому, 30 вересня 2023 року, у Києві відбувся Перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1). Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів, українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.
Нагадаємо, учора під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За його словами зараз кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні.
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