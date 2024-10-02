В Україні за I півріччя цього року виготовили у 25 разів більше боєприпасів ніж за весь 2022-й

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 77 Коментарів: 1

Якщо роки тому українська оборонка виглядала безпорадно, то зараз це галузь, яка стоїть на шляху до лідерства в Європі — кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за перші 6 місяців 2024 року в країні було вироблено у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Про це він заявив на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, повідомляють в офіційному інтернет-представництво Президента України.

— У надзвичайно важких умовах повномасштабної війни під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Сьогодні кожен може бачити цю нову українську спроможність. Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів, ніж за увесь 2022 рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, — 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано, — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що під час презентації партнерам Плану перемоги Україна акцентує не лише на силі воїнів і стійкості народу, а й на амбіції створювати найкращі зразки зброї. За словами Зеленського, країна вже довела здатність виробляти сучасні та якісні види озброєнь.

— Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, із лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями — усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей, — сказав глава держави.

Окремо він підкреслив, що в Україні створили нову ремонтну базу для техніки.

— Зокрема, у червні цього року вже зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП «Мардер». Працюємо над тим, щоб ми в Україні могли на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших «Бредлі» та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт, виконувати життєво важливі завдання для всієї держави, — розповів президент.

Це, за його словами, лише частина нового українського оборонного комплексу

— Якщо роки тому українська оборонка, на жаль, виглядала безпорадно, то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше в Європі. Це індустрія, якою Україна знову по праву може пишатися, – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що в Україні успішно пройшла льотні випробування нова балістична ракета вітчизняної розробки, а українські захисники вже сьогодні застосовують далекобійну ракету-дрон «Паляниця».

— Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє, — зазначив глава держави.

На Міжнародному форумі оборонних індустрій були представлені десятки країн та сотні оборонних компаній з різних частин світу.

— Під час форуму будуть укладені чергові угоди, підписані важливі документи. Відтак в Україну прийдуть працювати нові компанії, - зазначають в інтернет-представництві Президента України.

Рік тому, 30 вересня 2023 року, у Києві відбувся Перший міжнародний Форум оборонних індустрій (DFNC1). Участь у заході взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів, українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, учора під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За його словами зараз кожен другий боєприпас у зоні бойових дій вироблений в Україні.