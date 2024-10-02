Трансгендерну людину з Кременчуцького району судитимуть за викрадення новонародженої дівчинки

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 356 Коментарів: 1

Полтавська обласна прокуратура передала до суду справу 25-річної трансгендерної людини, яку звинувачують у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру

Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 25-річної трансгендерної людини з Кременчуцького району, якій інкримінують викрадення новонародженої дівчинки з Кременчуцького перинатального центру. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, 14 липня особа проникла до післяпологової палати медзакладу, де скористалася відсутністю матері та медперсоналу, щоб викрасти дитину. Викрадачка сховала дівчинку у заздалегідь підготовлений пакет і покинула приміщення. Потім на таксі привезла маля до свого дому, де його й утримувала.

Поліція затримала підозрювану людину 16 липня. За її словами, вона прагнула мати дитину, оскільки не могла її народити сама. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Обвинувачена звинувачується за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України — викрадення малолітньої, вчинене способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої.

У ході службових перевірок, ініційованих прокуратурою, директор та п'ятеро співробітників Кременчуцького перинатального центру притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, що на засіданні виконавчого комітету 30 вересня міський голова розповів, що Департамент охорони здоров’я Кременчука поки що не надав доповіді щодо викрадення дитини з перинатального центру. Нині в рамках кримінальної справи «проводяться певні дії».