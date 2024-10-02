Трансгендерну людину з Кременчуцького району судитимуть за викрадення новонародженої дівчинки

Полтавська обласна прокуратура передала до суду справу 25-річної трансгендерної людини, яку звинувачують у викраденні новонародженої дитини з Кременчуцького перинатального центру
Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 25-річної трансгендерної людини з Кременчуцького району, якій інкримінують викрадення новонародженої дівчинки з Кременчуцького перинатального центру. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, 14 липня особа проникла до післяпологової палати медзакладу, де скористалася відсутністю матері та медперсоналу, щоб викрасти дитину. Викрадачка сховала дівчинку у заздалегідь підготовлений пакет і покинула приміщення. Потім на таксі привезла маля до свого дому, де його й утримувала.
Поліція затримала підозрювану людину 16 липня. За її словами, вона прагнула мати дитину, оскільки не могла її народити сама. Наразі підозрювана перебуває під вартою.
Обвинувачена звинувачується за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України — викрадення малолітньої, вчинене способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілої.
У ході службових перевірок, ініційованих прокуратурою, директор та п'ятеро співробітників Кременчуцького перинатального центру притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Нагадаємо, що на засіданні виконавчого комітету 30 вересня міський голова розповів, що Департамент охорони здоров’я Кременчука поки що не надав доповіді щодо викрадення дитини з перинатального центру. Нині в рамках кримінальної справи «проводяться певні дії».
14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.
Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.
Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.
Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.
Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.
16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру.
Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.
18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваній у викраденні немовляти обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 днів.
Згодом їй вже продовжили запобіжний захід.
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