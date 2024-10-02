У Ромодані чоловіка вразило струмом — він впав з вагона та загорівся

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Чоловік помер у реанімації на наступний день

30 вересня на залізничній станції в Ромодані чоловіка вразило струмом, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Близько 16.15 надійшла інформація, що чоловік отримав ураження електричним струмом, після чого впав з вагона та загорівся. Очевидці загасили вогонь та викликали медиків і правоохоронців.

Постраждалим виявився 29-річний житель Полтавщини, якого госпіталізували до реанімаційного відділення. Наступного дня чоловік помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

За цим фактом слідчі Миргородського району відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з'ясовує слідство.

Нагадаємо, що у Козельщинській громаді чоловіка на залізничній станції вбило струмом.