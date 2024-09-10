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Трансгендерній людині, підозрюваній у викраденні немовляти з кременчуцького пологового, продовжили запобіжний захід

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 125

Раніше сторона захисту подавала апеляційну скаргу, аби її підзахисну випустили під домашній арешт

Сьогодні, 10 вересня, в Октябрському райсуді Полтави відбулося чергове засідання щодо викрадення немовляти із Кременчуцького перинатального центру. Підозрюваній трансгендерній людині продовжили термін перебування під вартою. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Запобіжний захід продовжили до 17 жовтня — до того часу правоохоронці планують завершити досудове розслідування.

У залі суду прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури Олександр Рябовол заявив, що не бачить підстав для пом’якшення запобіжного заходу, адже є ймовірність, що підозрювана людина може переховуватися від правоохоронців та суду.

Про домашній арешт просили як адвокатка, так і сама підозрювана. Аргументують це тим, що вона ніяким чином не зможе вплинути на покази свідків чи знищити речові докази, а також не збирається перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, як заявляє адвокатка, суд не врахував вік і стан здоров’я її підзахисної та те, що вона має на утриманні матір похилого віку.

Наприкінці серпня сторона захисту подавала апеляційну скаргу до Полтавського апеляційного суду, аби її підзахисній змінили запобіжний захід. Проте колегія суддів її відхилила.

Також у залі суду підозрювана розповіла і про свої мотиви скоєння злочину. Говорить, вчинила так через свого партнера.

— Мені довелося йому збрехати, що я можу народити. Ми були знайомі цілий рік, він приїжджав до мене дуже часто. Довелося йому збрехати, що я людина-гібрид, в Інтернеті прочитала, що така людина може мати дітей. Щоб його утримати, довелося йому збрехати. У мене не було поганих умислів чи щось. Я про це дуже жалкую, що не треба заради когось старатися, жертвувати своїм життям, щоб потім сидіти за ґратами. Я скажу так: якби не ця людина — я себе не вигороджую — мене б не було ось тут.

Проте термін перебування під вартою підозрюваній таки продовжили щонайменше до 17 жовтня.

— Однією з підстав для продовження строку досудового розслідування є необхідність проведення підозрюваному амбулаторної судово-психіатричної експертизи. Станом на сьогодні відповідне експертне дослідження, його висновок нами не отриманий. Експертиза повинна показати, чи він осудний, а також надати інші питання, що стосуються його психоемоційного стану, а також безпосередньо його відношення до скоєного діяння, — коментує ухвалу суду прокурор Рябовол.

За словами прокурора, досудове розслідування хочуть завершити до 17 жовтня.

Викрадення немовляти у Кременчуцькому перинатальному центрі: що відомо

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру. 

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваному у викраденні немовляти обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 днів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: немовля викрадення перинатальний центр суд ухвала суду
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