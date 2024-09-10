Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 212

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 11 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Віри Холодної, 41А;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • пров. Чорнобаївський, 1-58;
  • вул. Республіканська, 65А-138;
  • вул. Космічна (р-н ринку);
  • вул. Республіканська;
  • вул. Театральна, 36, 38;
  • вул. Миколаївська, 15;
  • вул. Університетська, 42А;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-30;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Великокохнівська, 12-28А;
  • пр. Великокохнівський, 1-61;
  • вул. Героїв Крут, 1-11;
  • вул. Героїв України, 39А;
  • вул. Віри Холодної, 33-62;
  • пров. Чорнобаївський, 40А,40Б.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Володимира Великого, 46-70;
  • вул. Героїв Крут, 11;
  • вул. Мрії, 11.

З 8.00 до 19.00

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29, 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 7.00 до 18.00

  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40.

З 7.00 до 19.00

  • пров. 1-й Деповський, 3-21;
  • туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;
  • туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
  • туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
  • туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
  • вул. Богуна, 2А-12/1;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Д. Кострова, 2/37;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. І. Багряного, 1/39-21;
  • вул. І. Дзюби, 3-36;
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. М. Кривоноса, 1А-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. П. Скоропадського, 2-26;
  • вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;
  • вул. Паризька, 2/32-14/35;
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
  • вул. К-на Мовчана, 1-26;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Вагонний, 3-16;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • пров. Динамівський, 2-13;
  • пров. Малокохнівський, 1-23/3;
  • пров. М. Примаченко, 2-25;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. П. Мирного, 3;
  • пров. Парковий, 1/2-27;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • пров. Спартаківський, 1А-19А;
  • пров. Ударний, 1-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • пров. Шосейний, 8, 10;
  • туп. М. Сціборського, 7.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх