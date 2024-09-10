Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 11 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Віри Холодної, 41А;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-58;

вул. Республіканська, 65А-138;

вул. Космічна (р-н ринку);

вул. Республіканська;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Великокохнівська, 12-28А;

пр. Великокохнівський, 1-61;

вул. Героїв Крут, 1-11;

вул. Героїв України, 39А;

вул. Віри Холодної, 33-62;

пров. Чорнобаївський, 40А,40Б. З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 6.00 до 18.00 вул. Володимира Великого, 46-70;

вул. Героїв Крут, 11;

вул. Мрії, 11. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 7.00 до 18.00 пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40. З 7.00 до 19.00 пров. 1-й Деповський, 3-21;

туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;

туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;

вул. М. Кривоноса, 1А-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. П. Скоропадського, 2-26;

вул. П. Мирного, 5, 11Б, 15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

вул. Рєпіна, 1/30-20/26;

вул. К-на Мовчана, 1-26;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Вагонний, 3-16;

пров. Господарський, 3-10А;

пров. Динамівський, 2-13;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

пров. М. Примаченко, 2-25;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. П. Мирного, 3;

пров. Парковий, 1/2-27;

пров. Південний, 1/29-26;

пров. Спартаківський, 1А-19А;

пров. Ударний, 1-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

пров. Шосейний, 8, 10;

туп. М. Сціборського, 7.

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