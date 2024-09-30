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Кременчук, Здоров'я

Викрадення немовляти з перинатального центру: департамент охорони здоров’я Кременчука ще не доповів — Малецький

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 489

Нині триває суд 

Департамент охорони здоров’я Кременчука поки що не надав доповіді щодо викрадення дитини з перинатального центру. Нині в рамках кримінальної справи «проводяться певні дії». Про це сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 30 вересня. 

— Після того, як кримінальна справа завершиться, буде судове рішення публічно про це буде сказано, — сказав Малецький.

Викрадення немовляти у Кременчуцькому перинатальному центрі: що відомо

14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин.

Наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід, розповіли, розповів керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим.

Про породіллю відомо, що вона вже має чотирьох дітей. Жінка — мешканка Глобинської громади. Окрім цього, у 2023 році їхня родина перебувала на обліку у соціальних служб. Проте мати усі приписи фахівців виправила і родину з обліку зняли.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину. Прокуратура оголосила підозру. 

Під час розшуку зниклої з Кременчуцького перинатального центру дитини правоохоронці відпрацьовували версії про сурогатне материнство та чорну трансплантологію.

18 липня в Октябрському районному суді Полтави підозрюваному у викраденні немовляти обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 днів.

Йому вже продовжили запобіжний захід.

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Автор: Телеграф
Теги: перинатальний центр Віталій Малецький департамент охорони здоров'я викрадення немовля
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