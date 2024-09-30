У вівторок, 1 жовтня, о 10.30 у КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» відбудеться Творча зустріч, присвячена пам’яті видатної кременчуцької поетки, членкині Національної спілки журналістів України Ольги Андріївні Пилипчук.
Також відбудеться презентація першого тому видання «Вибрані твори» Ольги Пилипчук, виданого дітьми української поетки Володимиром і Аллою Пилипчуками.
Видання вийшло за загальною редакцією і переднім словом українського журналіста і письменника, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України Володимира Шевченка.
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