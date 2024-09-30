У Кременчуці планують замінити потріскане скло на зупинках громадського транспорту

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 162 Коментарів: 1

Очікується, що комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» проведе інвентаризацію за тиждень

У Кременчуці планують провести інвентаризацію громадських зупинок і замінити пошкоджене скло. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 30 вересня.

— Вже броньоване скло вже не допомагає від вандалів, — сказав Малецький.

Очікується, що комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» проведе інвентаризацію за тиждень.

Нагадаємо, у вересні комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило ремонт зупинок громадського транспорту «Вулиця Нескорених» в обидва боки. Загальна сума робіт складає понад 462 тис. гривні.

Відомо, що встановлення зупинки у місто коштує 210 тис. 482 гривні, а з міста — 251 тис. 653 гривні. Їх мають встановити до 30 вересня.