У МОЗ визначили перелік хвороб, за яких лікарі призначатимуть медичний канабіс

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 416 Коментарів: 1

Придбати ліки на основі канабісу можна буде тільки за рецептом лікаря

У Міністерстві охорони здоров’я затвердили перелік хвороб, під час яких медики зможуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Про це інформують у пресслужбі міністерства.

Для призначення ліків на основі медичного канабісу потрібно мати підтвердження одного із діагнозів:

— хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:

злоякісні новоутворення (C00 — C97);

діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

розсіяний склероз (G35);

ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);

невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);

ураження нервових корінців та сплетінь (G54);

компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);

мононевропатії верхньої кінцівки (G56);

мононевропатії нижньої кінцівки (G57);

поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 — G83);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутрішньочерепні травми (S06);

— нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 — C97);

— хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2);

— рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 — G41);

— захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);

— втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24);

— інші захворювання (A00 — T98) — виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Придбати ліки можна буде тільки за електронним рецептом медиків.

Вживати ліки на основі медичного канабісу можна буде й дітям при умові, що максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.

Кому не можна вживати ліки з медканабісом:

вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом);

пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією будь-якого психотичного розладу;

пацієнтам із тяжкими розладами особистості (виняток — депресія, пов’язана з основним захворюванням).

Нагадаємо, у травні канабіс виключили із переліку особливо небезпечних наркотиків та віднесли до списку рослин, які містять наркотичні засоби й психотропні речовини та допускаються в обіг із певною метою.