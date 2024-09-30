У МОЗ визначили перелік хвороб, за яких лікарі призначатимуть медичний канабіс

У Міністерстві охорони здоров’я затвердили перелік хвороб, під час яких медики зможуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Про це інформують у пресслужбі міністерства.
Для призначення ліків на основі медичного канабісу потрібно мати підтвердження одного із діагнозів:
— хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:
— нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 — C97);
— хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2);
— рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 — G41);
— захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1);
— втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24);
— інші захворювання (A00 — T98) — виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.
Придбати ліки можна буде тільки за електронним рецептом медиків.
Вживати ліки на основі медичного канабісу можна буде й дітям при умові, що максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.
Кому не можна вживати ліки з медканабісом:
Нагадаємо, у травні канабіс виключили із переліку особливо небезпечних наркотиків та віднесли до списку рослин, які містять наркотичні засоби й психотропні речовини та допускаються в обіг із певною метою.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.