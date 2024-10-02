На Кременчуччині ціни на деякі соціально значущі товари завищені — Держпродспоживслужба

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби проаналізували ціни на соціально значущі продукти Глобинській громаді. У 5-ти випадках із 6-ти встановили завищену торгову націнку
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на соціально значущі продукти у торгових точках Глобинської громади Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі управління.
Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами і на п'яти об'єктах із шести перевірених виявили перевищення цін на деякі товари.
За результатами перевірки продавці знизили ціни шляхом зменшення торгівельної надбавки з 26% до 10%.
Ціни знизили на такі продукти:
Також у Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення факту завищення цін на соціально значущі продукти.
Нагадаємо, за даними Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби минулого тижня у районі спостерігалося зростання цін на овочі та гречку.
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