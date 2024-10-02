На Кременчуччині ціни на деякі соціально значущі товари завищені — Держпродспоживслужба

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 164 Коментарів: 1

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби проаналізували ціни на соціально значущі продукти Глобинській громаді. У 5-ти випадках із 6-ти встановили завищену торгову націнку

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на соціально значущі продукти у торгових точках Глобинської громади Кременчуцького району. Про це повідомляють у пресслужбі управління.

Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами і на п'яти об'єктах із шести перевірених виявили перевищення цін на деякі товари.

За результатами перевірки продавці знизили ціни шляхом зменшення торгівельної надбавки з 26% до 10%.

Ціни знизили на такі продукти:

молоко пастеризоване «Весела Бурьонка» (2,5% жирності) об'ємом 900 мл — з 40,00 грн до 35,00 грн, або на 5,00 грн (торгівельну націнку знижено з 26% до 10%);

батон звичайний вагою 500 г — з 28,50 грн до 26,10 грн, або на 2,40 грн (торгівельну націнку знижено з 20% до 10%);

олію соняшникову рафіновану торгової марки «Алексис» об'ємом 5 л — з 297,00 грн до 271,10 грн, або на 25,30 грн (торгівельну націнку знижено з 20% до 10%);

яйця курячі категорії С1 за 10 штук — з 30,00 грн до 27,50 грн, або на 2,50 грн (торгівельну націнку знижено з 20% до 10%).

Також у Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення факту завищення цін на соціально значущі продукти.

Нагадаємо, за даними Кременчуцького райуправління Держпродспоживслужби минулого тижня у районі спостерігалося зростання цін на овочі та гречку.