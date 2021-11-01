Кременчуцькі ракетники долучилися до випробувань ракетної системи залпового вогню «Вільха-М»

Кременчуцькі ракетники з військової частини А-1546 на Одещині долучилися до випробувань модернізованої ракети «Вільха-М». За інформацією АрміяInform, модернізована ракетна система залпового вогню «Вільха-М» — розробка конструкторів ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу «Вільха» цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту, виробництво яких організовано в Україні за замкненим циклом.
Пуски здійснюються з одного з полігонів на Одещині. Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах.
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