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Кременчуцькі ракетники долучилися до випробувань ракетної системи залпового вогню «Вільха-М»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 265

  

Цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту

Кременчуцькі ракетники з військової частини А-1546 на Одещині долучилися до випробувань модернізованої ракети «Вільха-М». За інформацією АрміяInform, модернізована ракетна система залпового вогню «Вільха-М» — розробка конструкторів ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Від уже прийнятого на озброєння української армії комплексу «Вільха» цей зразок відрізняється новими ракетами зі збільшеною дальністю польоту, виробництво яких організовано в Україні за замкненим циклом.

Пуски здійснюються з одного з полігонів на Одещині. Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військові ракетники
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