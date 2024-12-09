У Полтавській ОВА нагадали про випробування перших 10 вагонів, виготовлених на КВБЗ

Підприємства Полтавщини продовжують нарощувати темпи виробництва. Крюківський вагонобудівний завод підготував перші десять із 66 пасажирських вагонів. Це нове державне замовлення, над яким працює колектив підприємства, і яке стало можливим завдяки сприянню ОВА.
Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Він додав, що Крюківський вагонобудівний завод є учасником програми «Зроблено в Україні».
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще 5 грудня писав, що з кінця листопада фахівці Укрзалізниці та Крюківського вагонобудівного заводу перевірили 10 нових пасажирських вагонів на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук. Їх виготовив КВБЗ. Загальний обсяг держзамовлення становить 66 вагонів.
Раніше ми писали, що загалом в держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати.
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