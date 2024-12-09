У Полтавській ОВА нагадали про випробування перших 10 вагонів, виготовлених на КВБЗ

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 168

Підприємства Полтавщини продовжують нарощувати темпи виробництва. Крюківський вагонобудівний завод підготував перші десять із 66 пасажирських вагонів. Це нове державне замовлення, над яким працює колектив підприємства, і яке стало можливим завдяки сприянню ОВА.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Наприкінці листопада провели випробування. Таку процедуру проходить кожен вагон. Наразі триває етап передачі «Укрзалізниці». Під час попереднього держзамовлення завод поставив 100 пасажирських вагонів. Співпраця триває. Докладаємо зусиль на обласному рівні, виносимо питання на центральний, щоб підприємства області отримували більше подібних замовлень. Як показав попередній досвід, вони можуть із цим впоратися — відповідально та якісно, — зазначив керівник Полтавської ОВА. — зазначив керівник Полтавської ОВА.

Він додав, що Крюківський вагонобудівний завод є учасником програми «Зроблено в Україні».

— Тож у плюсі як виробник, так і споживач. Адже ця ініціатива — не лише про високу якість і дотримання стандартів, а й про зміцнення вітчизняної економіки. Підтримуємо місцевих виробників, - резюмував Філіп Пронін.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще 5 грудня писав, що з кінця листопада фахівці Укрзалізниці та Крюківського вагонобудівного заводу перевірили 10 нових пасажирських вагонів на маршруті Кременчук-Полтава-Кременчук. Їх виготовив КВБЗ. Загальний обсяг держзамовлення становить 66 вагонів.

Раніше ми писали, що загалом в держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати.