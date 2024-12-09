У Кременчуці, ймовірно, відтерміновуватимуть ремонт укриття для дитсадка №32

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 109

Очікувалось, що ремонт укриття для цього закладу завершиться до 28 грудня

Терміни облаштування сховища для дитячого садочка № 32, ймовірно, збільшать. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 9 грудня.

Очікувалось, що ремонт укриття для цього закладу завершиться до 28 грудня.

— Можливо, у ці строки ми, на жаль, не вкладемося, — сказав Малецький.

Міський голова вказав, що після звернення депутата Лазоренка до правоохоронців, відповідні органи контролю нині «дуже уважно перевіряють кількість людино-годин, які витрачені на те чи інше укриття».

— Для того, щоб не підставлятися, будівельники дуже ретельно використовують свій робочий час, тому будівництво укриттів розтягуються в часі, — сказав Малецький.

Що відомо про звернення депутата

У червні торік стало відомо, що у Кременчуцькій гімназії № 2 проводять ремонт укриття без укладеного договору з підрядником та без розробленого проєкту. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо зі звернення депутата Кременчуцької міськради Богдана Лазоренка директору департаменту освіти Геннадію Москалику.

У зверненні депутат повідомив, що особисто встановив та зафіксував факт проведення капітальних ремонтних робіт на території приміщення гімназії № 2, які, ймовірно, здійснюється попри відсутність проєктно-кошторисної документації та оформлених належним чином договорів з підрядником. До того, в приміщенні та на території школи знаходяться будівельні матеріали, техніка, а також перебувають невстановлені громадяни, які не є працівниками гімназії № 2, виконуючи нерегламентовані будівельні роботи.

Після поширення депутатом інформації у ЗМІ та соцмережах, в системі з’явився договір із ФОП Павло Герасімов на виконання поточного ремонту приміщень підвалу Кременчуцької гімназії № 2. Перелік робіт — не вказаний. Сам договір нібито уклали 16 червня (перевірити справжність — складно).

Хто облаштовує укриття для дитсадка № 32

Сховище для дитсадка № 32 роблять у будинку на вулиці Шевченка, 64. Ремонтом опікується товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова», до цього планувалось, що на роботи зайде «Кремелектро».

Зазначимо, що комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське» двічі оголошувало тендери на облаштування укриття у підвалі будинку, що розташоване на вулиці Шевченка, 64. Торги скасовувались через відсутність пропозицій. За словами Малецького, це сталось через те, що будівельники не хочуть братись за такі роботи «без документів, без тендерів».

Тобто будівельні роботи мають розпочатись після проведення аукціону, підписання договору та узгодження необхідних документів. Під час прийому мер розповів такі випадки, коли підрядник починав будівництво без усіх відповідних дозвільних документів — «відкрито кримінальних справ, коли укриття з’являлись до того моменту, поки з’являлась остання паперова, така от чесна (документація — ред.)».