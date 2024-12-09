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Безоплатний проїзд для пільговиків: у Кременчуці планують виділити понад 330 млн гривень для перевізників

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 172 Коментарів: 2

Вказано, що розрахування зроблене на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення у 2024 році

У 2025 році в Кременчуці планують продовжити відшкодовувати втрати перевізникам за перевезення пільгових категорій населення коштом місцевого бюджету. На це необхідно виділити 335 млн 541 тис. 638 грн. Про це стало відомо з проєкту рішення, який розробив департамент соціального захисту населення Кременчука. 

Вказано, що частина з цієї суми — це дофінансування відшкодування у 2024 році — 122 млн 76 тис. 698 грн.

На який транспорт і скільки планують відшкодувати:

  • електротранспорт — 169 млн 195 тис. 392 грн
  • автотранспорт — 15 млн 217 тис. 344 грн
  • комунальний автотранспорт — 26 млн 768 тис. 304 грн
  • залізничний транспорт — 2 млн 283 тис. 900 грн.

Вказано, що розрахування зроблене на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення у 2024 році. У їх документації відображена фактична кількість безоплатно перевезених мешканців Кременчука, які мають право на пільговий проїзд, вказали у пояснювальній записці до проєкту.

Нагадаємо, з жовтня у Кременчуці здорожчав проїзд у тролейбусах до 12 гривень.

ПО ТЕМІ:

Кременчуцька династія перевізників. Хто цьогоріч возить пільговиків до дач

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: перевезення пільговики
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Коментарі: 2

1 194
Andron777:
Сьогодні, 17:58

Не треба виділяти перевізникам. Розкидайте ці кошти на пільговиків (пенсіонерів) і нехай всі сплачують в транспорті. Тоді і конкуренція буде серед перевізників. А так це просто гарантовані кошти. А там возив-не возив, хто їх рахує?


5 0
1 348
evil:
Сьогодні, 18:01

Я жодного разу не бачив аби пільговиків брали у маршрутку. Хто б на якій зупинці не питав, завжди відповідь місця немає. Підтримую коментар вище .


5 0

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