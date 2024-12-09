Безоплатний проїзд для пільговиків: у Кременчуці планують виділити понад 330 млн гривень для перевізників

Вказано, що розрахування зроблене на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення у 2024 році
У 2025 році в Кременчуці планують продовжити відшкодовувати втрати перевізникам за перевезення пільгових категорій населення коштом місцевого бюджету. На це необхідно виділити 335 млн 541 тис. 638 грн. Про це стало відомо з проєкту рішення, який розробив департамент соціального захисту населення Кременчука.
Вказано, що частина з цієї суми — це дофінансування відшкодування у 2024 році — 122 млн 76 тис. 698 грн.
На який транспорт і скільки планують відшкодувати:
Вказано, що розрахування зроблене на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення у 2024 році. У їх документації відображена фактична кількість безоплатно перевезених мешканців Кременчука, які мають право на пільговий проїзд, вказали у пояснювальній записці до проєкту.
Нагадаємо, з жовтня у Кременчуці здорожчав проїзд у тролейбусах до 12 гривень.
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