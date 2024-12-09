Безоплатний проїзд для пільговиків: у Кременчуці планують виділити понад 330 млн гривень для перевізників

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 172 Коментарів: 2

Вказано, що розрахування зроблене на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення у 2024 році

У 2025 році в Кременчуці планують продовжити відшкодовувати втрати перевізникам за перевезення пільгових категорій населення коштом місцевого бюджету. На це необхідно виділити 335 млн 541 тис. 638 грн. Про це стало відомо з проєкту рішення, який розробив департамент соціального захисту населення Кременчука.

Вказано, що частина з цієї суми — це дофінансування відшкодування у 2024 році — 122 млн 76 тис. 698 грн.

На який транспорт і скільки планують відшкодувати:

електротранспорт — 169 млн 195 тис. 392 грн

автотранспорт — 15 млн 217 тис. 344 грн

комунальний автотранспорт — 26 млн 768 тис. 304 грн

залізничний транспорт — 2 млн 283 тис. 900 грн.

Вказано, що розрахування зроблене на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення у 2024 році. У їх документації відображена фактична кількість безоплатно перевезених мешканців Кременчука, які мають право на пільговий проїзд, вказали у пояснювальній записці до проєкту.

Нагадаємо, з жовтня у Кременчуці здорожчав проїзд у тролейбусах до 12 гривень.