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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть фермера за незаконний видобуток корисних копалин

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 405 Коментарів: 1

 

Підозрюваному загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі

На Полтавщині судитимуть керівника одного із фермерських господарств Лубенського району за незаконний видобуток корисних копалин у великому розмірі. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у 2022 році голова фермерського господарства організував видобування корисних копалин без спеціального дозволу на земельній ділянці комунальної власності поблизу села Ісківці на Лубенщині. Тим самим чоловік завдав державі збитків на понад 230 тисяч гривень.

Нині правоохоронці завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Чоловіка звинувачують у порушенні встановлених правил використання надр, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі (ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України).

Фермерові загрожує штраф до 5000 неоподатковуваних мінімумів (85 тис. грн) або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть також колишнього директора товариства, який накопав піску на 105 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: суд ферма корисні копалини незаконний видобуток
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Коментарі: 1

177
Маэстро:
Сьогодні, 18:03

Глину копав, чи що!?


2 0

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