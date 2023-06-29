У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 518

У системі публічних договорів лише сьогодні ввечері - після розголосу - з’явився договір про поточний ремонт приміщень підвалу

У Кременчуцькій гімназії № 2 проводять ремонт укриття без укладеного договору з підрядником та без розробленого проєкту. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо зі звернення депутата Кременчуцької міськради Богдана Лазоренка (фракція «Європейська Солідарність») директору департаменту освіти Геннадію Москалику.

У зверненні він повідомив, що особисто встановив та зафіксував факт проведення капітальних ремонтних робіт на території приміщення гімназії №2, які, ймовірно, здійснюється попри відсутність проєктно-кошторисної документації та оформлених належним чином договорів з підрядником. До того, в приміщенні та на території школи знаходяться будівельні матеріали, техніка, а також перебувають невстановлені громадяни, які не є працівниками гімназії №2, виконуючи нерегламентовані будівельні роботи.

На час його візиту директор гімназії №2 перебувала у відпустці, а невстановлені особи чинили самовільні дії з майном територіальної громади та незаконно вносили зміни в конструктивні елементи споруди, що своєю чергою, може призвести до непередбачуваних наслідків та завдання шкоди життю і здоров’ю працівників і вихованців навчального закладу.

Лазоренко також нагадав, що відповідно до презентації депертаменту освіти щодо стану облаштування укриттів стало зрозуміло, що процес облаштування укриття в гімназії №2 знаходиться на етапі виготовлення проєктно-кошторисної документації. Орієнтовною датою завершення розробки відповідної документації зазначається 1 липня. Разом із тим - роботи вже тривають.

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У зв’язку з цим Богдан Лазоренко попросив провести перевірку за фактами, викладеними у зверненні, надати вичерпну інформацію щодо стану облаштування найпростішого укриття в гімназії №2, надати для ознайомлення копію договору на виконання робіт пов’язаних з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Окремо депутат попросив повідомити, що стало, з майном гімназії №2 у вигляді вугільних котлів, які розташовувалися у підвальних приміщеннях де наразі відбуваються нерегламентовані будівельні роботи. Яким чином відбувалося списання чи ліквідація даних основних засобів, балансоутримувачем яких є гімназія №2.

Зазначимо, що в системі публічних закупівель Prozorro не оприлюднені відповідні закупівлі на проведення ані проектних робіт, ані будівельних робіт, хоча роботи, як бачимо, тривають.

Водночас сьогодні, 29 червня, о 15.28, після поширення депутатом інформації у ЗМІ та соцмережах, в системі з’явився договір із ФОП Павло Герасімов на виконання поточного ремонту приміщень підвалу Кременчуцької гімназії №2. Перелік робіт - не вказаний. Сам договір нібито уклали 16 червня (перевірити справжність - складно), проте оприлюднили лише зараз.

Завтра, 30 червня, у гімназії № 2 працюватиме комісія департаменту освіти за участі депутатів. Про результати її роботи ми повідомимо.



