Найманці ПВК «Вагнер» більше не воюватимуть на території України – Буданов

Головний військовий розвідник вважає, що найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участь у бойових діях на території України. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у коментарі «Українській правді».
За його словами, бунт ватажка «вагнерівців» євгенія пригожина скомпрометував російський режим, і тепер окупанти не мають наміру вдаватися до послуг цієї ПВК в Україні.
Водночас голова ГУР заявив, що окремі підрозділи «Вагнера» все ще знаходяться на півдні України та в окупованому Луганську, де у них є база.
Нагадаємо, бунт пригожина тривав лише один день. Увечері 24 червня він погодився зупинити рух колон своїх бойовиків, які були в 200 км від москви.
Під час цього «бунту» та невдалого «походу на москву» було знищено цінну та рідкісну російську авіатехніку. «Вагнерівці» збили щонайменше 6 гелікоптерів та одного літака Іл-22. Загинуло щонайменше 13 російських пілотів.
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