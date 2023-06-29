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Найманці ПВК «Вагнер» більше не воюватимуть на території України – Буданов

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 354

 

Начальник ГУР Міноборони поділився думками щодо наслідків «заколоту Вагнера»

Головний військовий розвідник вважає, що найманці ПВК «Вагнер» більше не братимуть участь у бойових діях на території України. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у коментарі «Українській правді».

За його словами, бунт ватажка «вагнерівців» євгенія пригожина скомпрометував російський режим, і тепер окупанти не мають наміру вдаватися до послуг цієї ПВК в Україні.

- Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам рф. А ще – ПВК «Вагнер» більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну, – заявив Буданов.

Водночас голова ГУР заявив, що окремі підрозділи «Вагнера» все ще знаходяться на півдні України та в окупованому Луганську, де у них є база.

- Станом на зараз вони знаходяться на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року. Також вони знаходяться у деяких районах на півдні України. Але участі у бойових діях не беруть, – пояснив Буданов.

Нагадаємо, бунт пригожина тривав лише один день. Увечері 24 червня він погодився зупинити рух колон своїх бойовиків, які були в 200 км від москви.

Під час цього «бунту» та невдалого «походу на москву» було знищено цінну та рідкісну російську авіатехніку. «Вагнерівці» збили щонайменше 6 гелікоптерів та одного літака Іл-22. Загинуло щонайменше 13 російських пілотів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони розвідка окупанти вагнер
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