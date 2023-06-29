В приватному зоопарку на Полтавщині лев вкусив чоловіка: поліція з’ясовує обставини події

До поліції Полтавщини 29-го червня, близько 15.30, надійшло повідомлення від медиків, що у приватному зоопарку готельно-розважального комплексу, розташованого у селищі Котельва, лев вкусив чоловіка. Поліція з’ясовує обставини події.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією Полтавського райуправління поліції.
Наразі причини та обставини події з’ясовують слідчі.
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