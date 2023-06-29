В приватному зоопарку на Полтавщині лев вкусив чоловіка: поліція з’ясовує обставини події

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Чоловіка госпіталізовано до лікарні в Котельві

До поліції Полтавщини 29-го червня, близько 15.30, надійшло повідомлення від медиків, що у приватному зоопарку готельно-розважального комплексу, розташованого у селищі Котельва, лев вкусив чоловіка. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією Полтавського райуправління поліції.

- Отримавши інформацію, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. За попередньою інформацією, унаслідок укусу лева тілесні ушкодження отримав місцевий 26-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають чоловікові необхідну медичну допомогу, - йдеться у повідомленні.

Наразі причини та обставини події з’ясовують слідчі.