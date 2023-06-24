«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як «Велика кримінальна революція»

В історії все повторюється, а в історії росії повторюються тільки її жахливі сторінки

Жодний блокбастер не міг привернути до себе стільки уваги, скільки притягнули події на росії за останню добу. Збройний заколот та майже безперешкодне просування озброєних заколотників (чи повстанців?) на москву — про таке навіть учора ніхто не міг собі уявити. Все розгорталося настільки швидко, як могло розгортатися лише у голлівудському серіалі. І закінчилося майже хепіендом для путіна — до москви заколотники трохи не дійшли, вирішивши трохи відпочити у польових таборах. Але задоволення від цих подій українці отримали набагато більші, ніж від самого крутого американського блокбастера.

Деякі історики вважають, що росія — це країна замкнутого кола. Все найгірше на росії повторюється з певною періодичністю. І вийти з цього зачарованого кола ця країна не може. Сьогодні ця теорія підтвердилась.

Бойовики «Вагнера» майже безперешкодно просуваються до москви.

Хто б таке міг собі уявити? Світові лідери були в шоку, а путін у гівні. І це тільки перша серія цього захоплюючого блокбастеру. Продовження буде.

Схоже, скоро на росії окрім святкування дати нібито пролетарської «Великої Жовтневої революції» (7-го листопада) будуть відмічати також дату «Великої кримінальної революції». Коли саме росіяни відзначатимуть нову дату залежить від продовження успіхів теперішнього «вождя» кримінальної революції євгенія пригожина.

Через 106 років у росіян все повторюється. Восени 1917 році невелика група озброєних людей під керівництвом кривавого маніяка, «вождя світового пролетаріату» володимира леніна захопила владу в тодішній столиці росії — Петрограді. І величезна імперія з багатомільйонною армією розвалилася за кілька днів, а імператор Микола ІІ зрікся престолу.

У новітній російській імперії сучасний «цар» володимир путін терміново покинув москву та в шоці спостерігав за розвитком подій, розуміючи, що «відмова від престолу» йому може й не допомогти. Принаймні Миколі ІІ це життя не врятувало.

Росія — країна замкнутого кола. Щоб тут не будували та хто б в ній не приходив до влади — все одно виходить КПРС, ГУЛАГ, ЧК, опричники та «бунт стрільців». Пам’ятаєте комедію Леоніда Гайдая «Іван Васильович змінює професію»? У світлі останніх подій мені згадується одна із цитат цього фільму: «А цар то не справжній».

Після військового заколоту євгенія пригожина, чим би він не закінчився, ніхто в росії та й у світі більше не буде вважати володимира путін «справжнім царем». Тим більше, що у зв’язку з частим використанням двійників у багатьох вже давно виникли сумніви щодо наявності та дієздатності справжнього путіна.

На росії здавна звикли жити не по закону, а «по понятіям». У них за законом заборонено найманство, приватні військові компанії, приватні армії, але «по понятіям» все це є, і вони не просто створені, а перетворились на потужні військові формування — справжні армії, укомплектовані переважно зеками, яких на війну з Україною набирали прямо із в’язниць.

Саме цікаве у цьому блокбастері, що «стрільців», які збунтували (ЧВК «Вагнер»), створив та озброїв сам путін. Тепер же він наступає на власні «граблі». Адже отримавши «удару в лоба» не зупинився й сьогодні підписав закон, який дозволяє брати засуджених на військову службу за контрактом до російської армії…

Є у кримінальної революції початок — немає у кримінальної революції кінця. Принаймні, цей кінець на росії буде не скоро. Її президент хоче зупинити головного «пахана» росії силами кримінальників. Чи вдасться це йому? З’явилася інформація, що по російським зонам пройшов «прогон» від «крадіїв у законі», в якому вони закликають «братву» до бунту. А путіну довелося «домовлятися» з головним бунтівником і «паханом» росії євгенієм пригожиним - пробачати йому збройний заколот та пропонувати виїзд до білорусі. Отже, запасаємося поп-корном та дивимося наступну серію блокбастеру про рф та про білорусь.

Те, що усі ці події стали можливими через розв’язування росією війни проти України пояснювати нікому не треба — це розуміє кожен українець. Згодом це почнуть усвідомлювати й росіяни. Чим це все закінчиться для рф? Сподіваємося, що повномасштабною громадянською війною та остаточним розпадом російської імперії. В історії все повторюється, особливо в російській: 1917, 1991 … 2023 ?

До речі, путін намагався отримати допомогу від союзників. Керівники Ірану, Казахстану та інших країн ОДКБ йому відмовили, заявивши, що це «внутрішній конфлікт росії». А от Уганда нібито була готова відправити свої війська на захист москви від заколотників.

На тлі цих подій, доречним та дуже актуальним виглядає заклик до російських окупантів, які досі сидять в окопах на українській території: