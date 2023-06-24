На щоглу перед ПК «Кредмаш» повернувся прапор Кременчука

Тиждень тому у Кременчуці біля Палацу культури «Кредмаш» з’явилися щогли з прапорами країн, які підтримують Україну в боротьбі з російським агресором: ЄС, США, Канади, Великобританії, Польщі, Німеччини, Данії, Литви, Естонії, Латвії.
Серед прапорів також був невпізнаний синьо-білий стяг, який, мабуть, мав бути прапором Кременчука, але мав забагато смуг. Його швидко зняли й ось, за тиждень повернули — на цей раз правильний із трьома смугами, що символізують Дніпро та два береги на яких розташований Кременчук.
Та не все так гладко. Кременчужани знов помітили помилку в прапорах. На прапорі Євросоюзу усі зірочки мають бути направлені вгору, а на прапорі біля «Кредмашу» частина зірок перевернута.
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