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У Кременчуці з'явилися прапори країн, які підтримують Україну в боротьбі з російським окупантом (доповнено)

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 331

 

Побачити стяги можна біля палацу культури Кредмаш

У Кременчуці біля Палацу культури «Кредмаш» з'явиися щогли з прапорами країн, які підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Висота кожної з них — 8 метрів. Тут встановлені стяги ЄС, США, Канади, Великобританії, Польщі, Німеччини, Данії, Литви, Естонії, Латвії. 

Серед прапорів також невпізнаний синьо-білий стяг, який, мабуть, мав бути прапором Кременчука. Нагадаємо, що прапор нашого міста складається із трьох смуг, що символізують Дніпро та два береги на яких розташований Кременчук.

Доповнено 15.37:

Очевидці повідомили «Кременчуцькому Телеграфові», що невпізнаний синьо-білий прапор вже зник зі щогли біля Палацу культури «Кредмаш».

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна прапор Кредмаш допомога
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