У Кременчуці з'явилися прапори країн, які підтримують Україну в боротьбі з російським окупантом (доповнено)

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 331

У Кременчуці біля Палацу культури «Кредмаш» з'явиися щогли з прапорами країн, які підтримують Україну в боротьбі з російським агресором. Висота кожної з них — 8 метрів. Тут встановлені стяги ЄС, США, Канади, Великобританії, Польщі, Німеччини, Данії, Литви, Естонії, Латвії.

Серед прапорів також невпізнаний синьо-білий стяг, який, мабуть, мав бути прапором Кременчука. Нагадаємо, що прапор нашого міста складається із трьох смуг, що символізують Дніпро та два береги на яких розташований Кременчук.

Доповнено 15.37:

Очевидці повідомили «Кременчуцькому Телеграфові», що невпізнаний синьо-білий прапор вже зник зі щогли біля Палацу культури «Кредмаш».