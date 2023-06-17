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Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

ДБР затримало правоохоронця з Полтави, який у Сумах схилив до статевих стосунків неповнолітню

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 363

 

Чоловікові загрожує до 5 років тюрми

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який схилив до статевих стосунків неповнолітню у Сумах 14 червня. Про це стало відомо з facebook-сторінки ДБР.

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася з чоловіком і вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт.

Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один із закладів вищої освіти.

Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України — вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета).

Також встановлюється причетність до злочину іншого правоохоронця.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ДБР неповнолітні підозра ст. 155 ККУ Полтава Суми
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