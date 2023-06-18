Опитування ТЪ до Дня батька: що кременчужани кажуть про своїх батьків

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 38

Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають Міжнародний день батька. Тож напередодні цього дня журналісти «Кременчуцького Телеграфа» пройшлися вулицями міста, аби нагадати людям про День батька та заразом попросили перехожих розповісти про своїх батьків.

– Про батька можу сказати тільки хороше. Балував мене, завжди від мами мене захищав, коли вона сердилася. Я його дуже люблю, часто телефоную, дізнаюся як справи. Ми живемо не поруч, але завжди на зав'язку. Також дарую подарунки, а він мені, – розповіла Лариса.

– Дуже люблю батька, а також люблю пити з ним пиво. Він дуже люблячий батько та любить повеселити сина. Від мами завжди прикривав, як же без цього, – розповів Едуард.

– Це найкраща людина у цьому світі, яка дуже любить свою родину і робить все для того, аби ми були щасливими. Не зважаючи на те, що я вже доросла жінка й у мене є свої діти, які є його онуками, він робить усе для того, щоб онуки були щасливі. А я коли знаходжуся поруч із ним відчуваю себе теж дитиною, тому що він дуже мене любить і я люблю його, теж. Свою любов до батька я виражаю через піклування, намагаюся допомогати усім чим можу. Завжди зранку телефоную та бажаю доброго ранку, а ввечері завжди, питаю у батька та матері як у них справи та як пройшов їх день, попри те, що ми зараз знаходимося далеко одне від одного, я всеодно намагаюся приділяти їм максимальної уваги, – розповіла Оксана.

– Я вважаю, що мені дуже пощастило з моїм батьком. Він дуже турботливий, постійно проводить дуже багато часу зі мною та моїм братом, а також приділяє багато уваги нашій мамі. На жаль, іноді я соромлюся виражати свою любов, але все одно намагаюся. Наприклад, коли ми граємо в якісь настільні ігри, їздимо разом на природу, також дарую йому маленькі подаруночки, – розповіла Анастасія.

– Він у мене найкращий, дуже люблю свого батька. На жаль, він далеко, тому часто спілкуємося по відеозв'язку, – розповіла Марія.

– Це ж батьки, про них взагалі нічого поганого не можна сказати, тільки хороше. Вони нас народили, виховали й вже за це їм потрібно дякувати. У батька була така професія, що я рідко його вдома бачив, але цікавих історій було багато, так вже й не згадаю. На море їздили всією родиною колись, то залишилися гарні спогади. Зараз бачимося рідко, бо вони вже старенькі та й робота не дозволяє бачитися кожного дня, але майже кожного дня розмовляємо телефоном. Свою любов до батька виражаю через піклування та підтримку, – розповів Віталій.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вітає усіх батьків з Міжнародним днем батька.