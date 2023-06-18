Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою розбився мотоцикліст: він у реанімації

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 156

Чоловік на спортбайку влетів у шляхову перешкоду

17 червня близько 20.10 на розв’язці автодороги «Київ-Харків» у с. Розсошенці Полтавського району сталася ДТП, у якій серйозно травмувався мотоцикліст. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Попередньо встановлено, що 36-річний громадянин рухаючись на мотоциклі «Honda», не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з шляховою перешкодою. Внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні Полтави.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.


0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП мотоцикліст Honda мотоцикл Розсошенці реанімація ушпиталено
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх