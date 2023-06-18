Під Полтавою розбився мотоцикліст: він у реанімації

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17 червня близько 20.10 на розв’язці автодороги «Київ-Харків» у с. Розсошенці Полтавського району сталася ДТП, у якій серйозно травмувався мотоцикліст. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Попередньо встановлено, що 36-річний громадянин рухаючись на мотоциклі «Honda», не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з шляховою перешкодою. Внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні Полтави.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



