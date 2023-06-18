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У «Парку Миру» в Кременчуці замінили таблички про так звану «велику вітчизняну війну»

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 170

 

Тепер вони не несуть у собі радянського наративу

У Кременчуці в «Парку Миру» знаходиться алея пам’яті, яку заклали до 55-річчя перемоги у Другій світовій війни. Старі «прорадянські» таблички, які висіли на каменях алеї раніше, змінили на сучасні.

Як повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна», старі таблички на каменях із роками війни «1941-1945» та назвою «Велика Вітчизняна війна» замінили на нові.

Тепер написи на каменях виглядають так: «Алею закладено на честь 55 річниці перемоги у Другій світовій війні 1939-1945 років. Травень 2000 року».

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Автор: Альона Душенко
Теги: меморіальна дошка парк Миру Друга світова війна
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