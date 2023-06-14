Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Прощаємося із СРСР

Ще дві меморіальні дошки демонтують у Кременчуці

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 220

 

Щодо ще однієї дошки - члени комісії прийняли рішення постфактум

На комісії з перейменування, 14 червня, прийняли рішення про демонтаж трьох меморіальних дошок. Вони підлягають під дію Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». 

Планують демонтувати меморіальну дошку Герою Радянського Союзу Барвінському О.Д.. Вона знаходиться на фасаді Кременчуцької гімназії № 20. А також меморіальну дошку з нагоди подій 1905 року, що на КВТФ «Кремтекс» (на фото). 

Члени комісії постфактум прийняли рішення про демонтаж меморіальної дошки Головку А.В. Її вже прибрали з будівлі льотного коледжу ХНУМВС.

У Кременчуці демонтували меморіальну дошку письменнику, який вбив свою родину
1
Автор: Альона Душенко
Теги: декомунізація меморіальна дошка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх