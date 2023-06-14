Ще дві меморіальні дошки демонтують у Кременчуці

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На комісії з перейменування, 14 червня, прийняли рішення про демонтаж трьох меморіальних дошок. Вони підлягають під дію Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Планують демонтувати меморіальну дошку Герою Радянського Союзу Барвінському О.Д.. Вона знаходиться на фасаді Кременчуцької гімназії № 20. А також меморіальну дошку з нагоди подій 1905 року, що на КВТФ «Кремтекс» (на фото).

Члени комісії постфактум прийняли рішення про демонтаж меморіальної дошки Головку А.В. Її вже прибрали з будівлі льотного коледжу ХНУМВС.