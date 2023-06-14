30 червня до Кременчука завітає SHUMEI з презентацією альбому «Комета»

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30 червня до Кременчука завітає SHUMEI з презентацією альбому «Комета».

SHUMEI — молодий співак з харизматичним вокалом Олег Шумей за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії на територію України випустив свою дебютну пісню, яка зараз є одним з музичних рупорів для українського суспільства. На четвертий день війни написав пісню «Тривога», від якої щоразу мороз іде по шкірі, яка й сьогодні передає душевний стан кожного українця. Його пісні та кавери слухають на фронті, на патріотичних заходах, у середовищі української діаспори за кордоном. І вже зовсім скоро Ви матимете змогу почути їх наживо.

Концерт відбудеться о 19.00, у Міському палаці культури. Зараз діє акція: на кожен другий квиток знижка 50%. Встигніть придбати квитки на сайті.