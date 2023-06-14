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В Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру, — Поляков

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Результати лабораторних досліджень негативні

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на зараз в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції — негативні. Лабораторні дослідження питної води здійснюються усіма відомствами та службами.

Про це сьогодні, 14 червня, повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

Зазначається, що протиепідемічною службою в Херсонській області сформовано 32 моніторингових точки дослідження питної води та окрему точку для моніторингу з поверхневих водойм.

Наразі в поверхневих водоймах зафіксовано перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

— За підсумками проведених досліджень, вода, яка подається чи підвозиться населенню, бутельована вода, відповідає Державним санітарним правилам та нормам та є безпечною для споживання. Враховуючи широку зону підтоплення та невідповідність нормам поверхневої води по мікробіологічним показникам — критично важливо зараз не використовувати індивідуальні криниці, каптажі, колодязі на територіях, які постраждали від повені та де зараз рівень води спадає. Використання такої води може бути небезпечно для вашого здоров’я і викликати захворювання, — повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час візиту на Херсонщину.

На Херсонщині вже посилено епідеміологічний нагляд. Сформовані відповідні протиепідемічні бригади та групи хімічного спостереження для забезпечення досліджень та контролю за станом питної води, води поверхневих водойм та альтернативних джерел водопостачання.

Дослідження проводяться на щоденній основі.

Окрім цього, сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж русла та морського узбережжя.

— Також в постраждалих областях сформовано запас таблеток для дезінфекції питної води, яких вистачить щонайменше на кілька місяців. У наявності також діагностичні засоби тести (ПЛР та швидкі) для діагностики холери, — зазначили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У Кременчуцькому РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» також повідомили, що станом на 14 червня якість води питної, що подається в централізовану водопровідну мережу міста відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Принагідно нагадуємо прості правила запобігання гострим кишковим інфекціям від Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: sobitie.com.ua
Теги: холера гострі кишкові інфекції Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Ігор Кузін МОЗ
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