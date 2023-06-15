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Дошку десантнику Маргелову в Кременчуці не повертатимуть на місце

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 258

 

Попередньо її зняли, щоб перекласти на українську мову 

На комісії з перейменування секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко повідомив, що меморіальну дошку на честь десантника Маргелова не будуть повертати у парк Кагамлицький. Він не дуже акцентував на цьому увагу й не повідомив подробиць такого рішення. 

У Кременчуці зникла дошка десантнику Маргелову, навколо якої розгорівся скандал

Зазначимо, що на камені, який знаходиться у парку, на зворотній стороні знаходиться ще одна дошка. На ній зазначено, що це Алея присвячена воїнам, які виконували «інтернаціональний борг в Афганістані». Ця табличка порушує Закон України, адже виконана російською мовою.

Й ще постає питання, чи демонтують камінь з парку Кагамлицький, коли на ньому не залишиться меморіальних дошок. 

 
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Автор: Альона Душенко
Теги: декомунізація Маргелов парк Кагамлицький
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