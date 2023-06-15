На росії почався суд над бійцями «Азова», серед підсудних 8 жінок

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Бійців затримали в березні 2022 року при спробі перейти блокпост на околиці міста під час відступу українських військ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 14 червня почав слухати справу стосовно 22 українських військовослужбовців із батальйону «Азов», яким закидають терористичну діяльність проти рф.

Під час засідання державний обвинувач повідомив, що двох із 24 обвинувачених обміняли, тому вони не візьмуть участь у подальшому процесі. Таким чином кількість підсудних скоротилася до 22.

Серед підсудних — вісім жінок, які працювали кухарками в тиловому забезпеченні під час дислокації бригади на комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі. Бійців затримали в березні 2022 року при спробі перейти блокпост на околиці міста під час відступу українських військ.

«Азовців» звинувачують у нібито скоєнні терористичних злочинів. Як пише AP, якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Наступне судове засідання судді призначили на 28 червня.

Нагадаємо, що Маріуполь торік опинився в блокаді російських військ. Повністю зруйновані будинки щонайменше 84 тисяч містян. Точний підрахунок загиблих здійснити неможливо. За тодішніми оцінками, у Маріуполі загинули до 22 тисяч мешканців.

На завод «Азовсталь», який захищали українські бійці, 4 травня 2022 року прорвалися росіяни. Між окупантами та українськими захисниками тривали бої. Відтак 17 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів на «Азовсталі» зберегти життя особового складу — бійці потрапили в полон росіян.