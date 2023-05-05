У Кременчуці зникла дошка десантнику Маргелову, навколо якої розгорівся скандал

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 256

Кременчуцькому Телеграфу розповіли куди зникла пам'ятна дошка та чи з'явиться вона знову у парку Кагамлицькому

У парку Кагамлицькому зникла пам'ятна дошка Маргелову, якого вважають «батьком ВДВ». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів кременчужанин, який проходив повз. За кілька годин у соцмережах почала з'являтися інформація, що дошку демонтували, проте на засіданні комісії з перейменування даного рішення не приймали.

Оскільки навколо демонтажу виникло багато питань чи доцільно розміщувати дошку людині, які російські військові вважають своєю.

Тоді на комісії розглянули три варіанти вирішення проблеми: