У Кременчуці зникла дошка десантнику Маргелову, навколо якої розгорівся скандал

Кременчуцькому Телеграфу розповіли куди зникла пам'ятна дошка та чи з'явиться вона знову у парку Кагамлицькому
У парку Кагамлицькому зникла пам'ятна дошка Маргелову, якого вважають «батьком ВДВ». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів кременчужанин, який проходив повз. За кілька годин у соцмережах почала з'являтися інформація, що дошку демонтували, проте на засіданні комісії з перейменування даного рішення не приймали.
«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем до голови комісії з перейменування та секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка. Ми прохали надати інформацію де наразі знаходиться меморіальна дошка та чи планують її повертати на місце.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року невідомі обмалювали червоною фарбою меморіальну дошку Василю Маргелову.
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