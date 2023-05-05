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У Кременчуці зникла дошка десантнику Маргелову, навколо якої розгорівся скандал

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 256

 

Кременчуцькому Телеграфу розповіли куди зникла пам'ятна дошка та чи з'явиться вона знову у парку Кагамлицькому

У парку Кагамлицькому зникла пам'ятна дошка Маргелову, якого вважають «батьком ВДВ». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів кременчужанин, який проходив повз. За кілька годин у соцмережах почала з'являтися інформація, що дошку демонтували, проте на засіданні комісії з перейменування даного рішення не приймали. 

Виник скандал навколо демонтажу меморіальної дошки Маргелову у Кременчуці
Оскільки навколо демонтажу виникло багато питань чи доцільно розміщувати дошку людині, які російські військові вважають своєю. 
Тоді на комісії розглянули три варіанти вирішення проблеми:
  • демонтаж меморіальної дошки
  • переклад дошки з російської на українську мову
  • зняти питання на доопрацювання, вивчення питання в разі встановлення нової таблички розширити там інформацію про Маргелова

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем до голови комісії з перейменування та секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка. Ми прохали надати інформацію де наразі знаходиться меморіальна дошка та чи планують її повертати на місце. 

- Її зняли ті хлопці, які її вішали. Зняли, щоб привести до ладу й продумати текст українською мовою, який буде там розміщений. Також вони написали листа до Інституту національної пам'яті, щоб їм надали роз'яснення, адже Маргелов є почесним громадянином Херсона і Праги. Є розбіжності між тими хто подає ту чи іншу інформацію. При позитивній відповіді - дошку перекладуть на українську мову, - зауважив Юрій Гриценко.  

Нагадаємо, що наприкінці минулого року невідомі обмалювали червоною фарбою меморіальну дошку Василю Маргелову.

У Кременчуці невідомі пошкодили дошку генералу Маргелову
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Маргелов деколонізація памятник
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