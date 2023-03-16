Виник скандал навколо демонтажу меморіальної дошки Маргелову у Кременчуці

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Вчора, 15 березня, у Кременчуці вирішували подальшу долю меморіальної дошки Маргелову у парку «Кагамлицький». Питання обговорили на комісії з найменування об'єктів топоніміки та увіковічення пам'яті. Воїни-афганці виступили за збереження меморіальної дошки, адже Василь Маргелов є «батьком ВДВ». Вони навіть розповіли, що усі військові десантники виступили за збереження. Проти висловився військовий-десантник Костянтин, який на один день зміг вирватися до Кременчука по справі. Він виступив й сказав, що він та його оточення виступають за усунення з публічного простору меморіальної дошки.

Постать Маргелова неоднозначна, адже з одного боку він родом з Дніпра й засновник повітряно-десантних військ, а з іншого на росії його іменем названі нагороди, училище, та встановлені пам'ятники.

Голова комісії Юрій Гриценко запропонував членам комісії на голосування три варіанти:

демонтаж меморіальної дошки

переклад дошки з російської на українську мову

зняти питання на доопрацювання, вивчення питання в разі встановлення нової таблички розширити там інформацію про Маргелова

Більшістю голосів підтримали третій варіант — знати питання на доопрацювання.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року невідомі обмалювали червоною фарбою меморіальну дошку Василю Маргелову.