Дзюдоїст з Кременчука Микола Рудик виступив у змаганнях серед незрячих

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Загалом українська збірна посіла перше місце у загальнокомандному заліку на цих важливих на шляху до Парижу-2024 кваліфікаційних змаганнях

Дзюдоїст СК «Кремень Дзюдо» Микола Рудник взяв участь у Grand Prix в Олександрії. В єгипетському місті Борг Аль Араб відбувся престижний турнір IBSA Judo Grand Prix Alexandria 2023, в якому взяли участь 161 спортсмен з 33 країн світу, серед яких і 11 представників збірної України.

Для Миколи це були перші змагання такого рівня. Микола боровся у класі J1 (тотально незрячі). Він провів дві сутички з португальцем та киргизом і посів 9 місце у ваговій категорії 60 кг серед 16 спортсменів.

Загалом українська збірна посіла перше місце у загальнокомандному заліку на цих важливих на шляху до Парижу-2024 кваліфікаційних змаганнях.